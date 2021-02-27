AK Gençlik'ten CHP'ye çöp göndermesi: Tıkır tıkır çalışıyor!

Yeniakit.com.tr

AK Parti Gençlik Kolları sosyal medya hesabından yayınladığı video ile CHP'nin çöp yığınları ile dalga geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sözlerine yer verilen video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İstanbul'da çöp yığınları oluştu

Ekrem İmamoğlu'nun '16 milyon için çalışacağız' sloganı ile yola çıkan ancak İstanbul'u 1990'lı yıllara götüren CHP'li belediyelere tepkiler artıyor.

Kadıköy ve Ataşehir'in ardından Maltepe'de de işçiler greve gitti. CHP'li belediyelerin verdiği sözleri tutmaması üzerine işçiler hak arayışı mücadelesini başlatarak çöp toplamama kararı aldı.

Caddelerde, sokaklarda çöp yığınları oluşurken, vatandaşlar mağdur oldu. Havanın ısınmasıyla beraber her yeri çöp kokusu sardı. Vatandaşlar koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bir de sokaklardaki çöp yığınları ve etrafı saran pis kokuyla mücadele etmeye başladı.CHP'nin iş bilmezliği sosyal medyada da dalga konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları ilçeleri çöplüğe çeviren CHP'ye tepki gösterirken İstanbul'un 1990'lı yıllara geri döndüğü yorumları yapıldı.

AK Gençlik'ten CHP videosu

AK Parti Gençlik Kolları da sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine de yer verdiği çöp yığınları görüntüleriyle bir video hazırladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyeleri örnek gösterdiği sözlerine yer verilen videoda CHP için ironi yapılarak 'tıkır tıkır çalışıyor' ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada yayınlanan video kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.