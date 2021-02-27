  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Gençlik'ten CHP'ye çöp göndermesi: Tıkır tıkır çalışıyor!
Gündem

AK Gençlik'ten CHP'ye çöp göndermesi: Tıkır tıkır çalışıyor!

CHP'nin çöp yığınları İstanbulluları 1990'lı yıllara götürürken sosyal medyada da dalga konusu oldu. AK Parti Gençlik Kolları'nın yayınladığı video, CHP'nin durumunu özetlerken kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 19:55:00 - 2021-02-27 19:59:07

Yeniakit.com.tr

AK Parti Gençlik Kolları sosyal medya hesabından yayınladığı video ile CHP'nin çöp yığınları ile dalga geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sözlerine yer verilen video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İstanbul'da çöp yığınları oluştu

Ekrem İmamoğlu'nun '16 milyon için çalışacağız' sloganı ile yola çıkan ancak İstanbul'u 1990'lı yıllara götüren CHP'li belediyelere tepkiler artıyor.

Kadıköy ve Ataşehir'in ardından Maltepe'de de işçiler greve gitti. CHP'li belediyelerin verdiği sözleri tutmaması üzerine işçiler hak arayışı mücadelesini başlatarak çöp toplamama kararı aldı.

Caddelerde, sokaklarda çöp yığınları oluşurken, vatandaşlar mağdur oldu. Havanın ısınmasıyla beraber her yeri çöp kokusu sardı. Vatandaşlar koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bir de sokaklardaki çöp yığınları ve etrafı saran pis kokuyla mücadele etmeye başladı.CHP'nin iş bilmezliği sosyal medyada da dalga konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları ilçeleri çöplüğe çeviren CHP'ye tepki gösterirken İstanbul'un 1990'lı yıllara geri döndüğü yorumları yapıldı.

AK Gençlik'ten CHP videosu

AK Parti Gençlik Kolları da sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine de yer verdiği çöp yığınları görüntüleriyle bir video hazırladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyeleri örnek gösterdiği sözlerine yer verilen videoda CHP için ironi yapılarak 'tıkır tıkır çalışıyor' ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada yayınlanan video kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

CHP'li Belediyede toplanmayan çöpleri CHP'li vatandaşlar topladı
CHP'li Belediyede toplanmayan çöpleri CHP'li vatandaşlar topladı

Gündem

CHP'li Belediyede toplanmayan çöpleri CHP'li vatandaşlar topladı

AK Partili Başkan Şadi Yazıcı’dan CHP'nin çöp yığınlarına esprili gönderme
AK Partili Başkan Şadi Yazıcı’dan CHP'nin çöp yığınlarına esprili gönderme

Gündem

AK Partili Başkan Şadi Yazıcı’dan CHP'nin çöp yığınlarına esprili gönderme

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kardeş ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan flaş Türkiye çıkışı
Dünya

Kardeş ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan flaş Türkiye çıkışı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "Türkiye ile ayrıcalıklı tarihi ilişkilere sahibiz" dedi.
Sonunda anladılar! CENTCOM Komutanı'ndan Türkiye açıklaması: Durmazlar
Dünya

Sonunda anladılar! CENTCOM Komutanı'ndan Türkiye açıklaması: Durmazlar

CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth Frank McKenzie, Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerini durdurmayacağını, Ankara'nın bölgede etkin bir şek..
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP'ye çok sert gönderme
Gündem

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP'ye çok sert gönderme

AK Parti yeni İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li belediyelerde biriken çöp yığınlarıyla ilgili ''Sevgili gençler, sene olmuş 2..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay