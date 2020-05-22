AK Gençlik Ankara’dan emniyet güçlerine moral ziyareti

Bayram öncesi iftardan sonra Başkent Ankara’nın girişlerinde polis noktalarına ziyaret gerçekleştiren AK Parti Ankara Gençlik Kolları üyeleri Emniyet Güçlerine tatlı ikram etti, bayramlarını kutladı.

Korona virüs sebebi ile Türkiye’nin bir çok şehrinde ve Ankara’nın tüm giriş-çıkışlarında polis noktaları kurulmuştu. Bugün, Ankara’nın 5 giriş kapısına, eş zamanlı olarak AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları mensupları tarafından ziyaret yapıldı. İftar sonrası, tatlı ile ziyarete giden gençler Emniyet Güçleri ile sohbet etti, bayramlarını kutladı.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, korona virüs salgını sürecinde gerek vefa sosyal destek gruplarında aldıkları görevlerle, gerek durmadan şehirlerimizin asayişini sağlayan Güvenlik Güçlerimize teşekkür etti.

Yıldız, "Kahraman Güvenlik Güçlerimiz, gece gündüz demeden halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için fedakarca görev yapıyor. Bizim de görevimiz kahraman emniyet teşkilatımızın yanında olduğumuzu göstermek, onlara destek olmaktır" dedi.