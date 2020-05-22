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Siyaset

AK gençlerden Başkan Elbir’e ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler Gençlik Kolları, Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:18:08 -
AK gençlerden Başkan Elbir’e ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler Gençlik Kolları, Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyaret hakkında kısa bir açıklamada bulunan EK Parti Efeler Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Adsız, “Ak Parti Efeler Gençlik Kolları olarak ataması yapılan İlçe Başkanımız Hüsnü Elbir’e hem hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk hem de ilçe başkanımıza gençlik için yaptığımız ve yapacak olduğumuz etkinlik ve projeler hakkında bilgilendirdik. Kendisi de bizlerle tecrübelerini paylaşarak ufkumuzu genişletti. Başkanımızın da destekleri ile hep birlikte güzel hizmetler yapacağımıza inancım tamdır" dedi.


Gençlere her konuda destek vereceğini vurgulayan Başkan Elbir, “Ziyaretleri için gençlerimize teşekkür ediyorum. Gençler bizim geleceğimiz. Bizler gençlerin daha iyi yerde olmasını istiyoruz. AK Parti olarak seçilme hakkını 18 yaşa indirerek gençlerimizin yönetimde söz sahibi olmasını sağladık. Gençlerimizin güzel projeleri var. Bizde onlar için elimizden gelen desteği vereceğiz. Biz her zaman gençlerin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” İfadelerini kullandı.

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