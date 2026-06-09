AJet’ten dev kampanya

Yaz tatili seyahatini misafirleri için daha hızlı ve konforlu hale getiren AJet; Çukurova, Trabzon, Gaziantep, Kayseri, Samsun ve Lefkoşa'dan Bodrum'a direkt seferlere başladı. Öte yandan AJet, bu 6 noktadan Bodrum'a yapılacak karşılıklı seferler için indirimli bilet kampanyası hazırladı.

AJet'in indirimli biletleri, 9 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00'den 10 Haziran 2026 saat 23.59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 26 Haziran-24 Ekim 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Koltuk seçimi yüzde 25 indirimli

Misafirlerine erişilebilir fiyatlar sunan AJet'in indirimli bilet kampanyasında tüm koltuk seçimleri de yüzde 25 indirimli olacak. Biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.