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Ekonomi AJet’ten dev kampanya
Ekonomi

AJet’ten dev kampanya

Yeniakit Publisher
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AJet’ten dev kampanya

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, gözde turizm destinasyonlarından Bodrum'a indirimli bilet kampanyası sundu. AJet'in yaz boyu Bodrum'a direkt uçuş başlattığı yurt içi 5 kent ile Bodrum-Lefkoşa biletleri yüzde 25 indirim başlattı.

Yaz tatili seyahatini misafirleri için daha hızlı ve konforlu hale getiren AJet; Çukurova, Trabzon, Gaziantep, Kayseri, Samsun ve Lefkoşa'dan Bodrum'a direkt seferlere başladı. Öte yandan AJet, bu 6 noktadan Bodrum'a yapılacak karşılıklı seferler için indirimli bilet kampanyası hazırladı.

AJet'in indirimli biletleri, 9 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00'den 10 Haziran 2026 saat 23.59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 26 Haziran-24 Ekim 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

 

Koltuk seçimi yüzde 25 indirimli

Misafirlerine erişilebilir fiyatlar sunan AJet'in indirimli bilet kampanyasında tüm koltuk seçimleri de yüzde 25 indirimli olacak. Biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

AJet’ten uygun fiyatlı bilet fırsatı
AJet’ten uygun fiyatlı bilet fırsatı

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AJet’ten uygun fiyatlı bilet fırsatı

Avantajlı fiyata bilet! AJet’ten yeni indirim fırsatı
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