Ajax'a gitmişti... Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber!
Sezon başında Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, ön çapraz bağındaki kısmi yırtık nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
Sezon başında Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, ön çapraz bağındaki kısmi yırtık nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
Ahmetcan Kaplan, ön çapraz bağındaki kısmi yırtık nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
Ümit Milli Takım'dan açıklamada, "Ahmetcan Kaplan, antrenmanda temas içermeyen bir sol diz yaralanması geçirmiştir. Yaşadığı diz burkulması nedeniyle yapılan tetkikler sonucunda ön çapraz bağda kısmi yırtık tanısıyla tedavisi planlanarak aday kadrodan çıkarılmıştır." denildi.
Ahmetcan Kaplan, geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla 883 dakika süre almıştı. Geçtiğimiz yıl ilk kez Süper Lig'de boy gösteren genç savunmacı, 13 Süper Lig maçında görev almış ve bir asist üretme başarısı göstermişti.
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