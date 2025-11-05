Ajax - Galatasaray | Canlı Anlatım
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Ajax ile deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşma Ajax 0 - 0 Galatasaray skoruyla devam ediyor.
Ajax 0 - 0 Galatasaray
5' Ajax bu dakikalarda kendi yarı sahasında hazırlık pası yapıyor.
4' Sarı Kart - Jorthy Mokio
1' Zorlu maçta ilk düdük çaldı. Başarılar Galatasaray
İŞTE 11'LER
Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Klaassen, Regeer, Mokio, Godts, Gloukh, Weghorst
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Sallai, Osimhen