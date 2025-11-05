  • İSTANBUL
Spor Ajax - Galatasaray | Canlı Anlatım
Ajax - Galatasaray | Canlı Anlatım

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Ajax ile deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşma Ajax 0 - 0 Galatasaray skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ.

Ajax 0 - 0 Galatasaray

5' Ajax bu dakikalarda kendi yarı sahasında hazırlık pası yapıyor.

4' Sarı Kart - Jorthy Mokio

1' Zorlu maçta ilk düdük çaldı. Başarılar Galatasaray

İŞTE 11'LER

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Klaassen, Regeer, Mokio, Godts, Gloukh, Weghorst

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Sallai, Osimhen

