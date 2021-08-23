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Dünya Ajanslar son dakika kodu ile duyurdu! Afganistan'da çatışma çıktı
Dünya

Ajanslar son dakika kodu ile duyurdu! Afganistan'da çatışma çıktı

Afganistan'da Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı. Olaylara ABD ve Alman askerleri de müdahil oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 08:56:00 -
Ajanslar son dakika kodu ile duyurdu! Afganistan'da çatışma çıktı

Reuters'tan gelen son dakika haberine göre, Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı. ABD ve Alman askerlerinin de çatışmalara dahil olduğu öğrenildi.

Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi ile birlikte binlerce sivilin akın ettiği Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı.

Reuters'tan gelen son dakika haberine göre, Afgan güçleri ile kimliği bilinmeyen bir grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

Çatışmaya ABD ve Alman askerleri de dahil oldu.

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