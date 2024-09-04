  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ajanslar kırmızı kodla servis ediyor... ABD’de dehşet saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Ajanslar kırmızı kodla servis ediyor... ABD’de dehşet saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-09-04 20:00:00 - 2024-09-04 20:31:06
Ajanslar kırmızı kodla servis ediyor... ABD’de dehşet saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Georgia eyaletinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi öldürüldü, saldırgan gözaltına alındı.

ABD'de yerel kaynaklara göre, Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesi'nde yerel saatle 11.30 sularında silah sesleri duyuldu.

Bunun üzerine okula intikal eden polis ekipleri, çevrede giriş çıkışları kapattı.

Silahlı saldırıda 2 kişinin öldürüldüğü ve saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.

Olay yerinden paylaşılan videolarda, polis ve itfaiye araçları ile en az 5 ambulansın okul civarında beklediği, bir yaralının da ambulans helikopteri tarafından hastaneye kaldırıldığı görüldü.

Spor sahasında toplanan öğrenciler kontrollü şekilde ailelerine teslim edilirken, yerel hastane kaynakları, CNN'e silahla yaralanan bazı kişilerin hastaneye geldiği bilgisini paylaştı.

Resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, polisin olay yerinde aktif olarak incelemeleri sürdürdüğü kaydedildi.

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Birbirini yesin

Abd Kpkleri beter olsunlar ettikleri yanlarına kalmasın mazlumun ahı indirir şahı!…

Sinan

Sizde böyle insanları aldatıcı başlık atarsanız güveniniz gider herşey para degil
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23