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Dünya Ajanslar dünyaya son dakika koduyla geçti: Putin, Erdoğan'ın teklifini kabul etti
Dünya

Ajanslar dünyaya son dakika koduyla geçti: Putin, Erdoğan'ın teklifini kabul etti

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre; Rusya lideri Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini kabul etti. Putin, Türkiye'ye gelecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 13:02:00 -
Ajanslar dünyaya son dakika koduyla geçti: Putin, Erdoğan'ın teklifini kabul etti

Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin'den yapılan açıklamayı ajanslar son dakika koduyla dünyaya duyurdu.

Açıklamaya göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini kabul etti.

Türkiye'ye gelecek olan Putin, Erdoğan ile Ukrayna'da yaşanan askeri gerilimi görüşecek.

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