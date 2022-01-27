Ajanslar dünyaya son dakika koduyla geçti: Putin, Erdoğan'ın teklifini kabul etti
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre; Rusya lideri Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini kabul etti. Putin, Türkiye'ye gelecek.
Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin'den yapılan açıklamayı ajanslar son dakika koduyla dünyaya duyurdu.
Açıklamaya göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini kabul etti.
Türkiye'ye gelecek olan Putin, Erdoğan ile Ukrayna'da yaşanan askeri gerilimi görüşecek.