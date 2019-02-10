0553 313 94 23

Ajan provokatörler Türkiye’ye girmesin

Yarın Türkiye’ye gelerek, bebek katili Öcalan ve terör örgütü üzerinden provokasyon yapmaya hazırlanan 13 kişilik heyete STK’lardan tepki geldi. Yetkililere seslenen STK temsilcileri, “Bu ajan provokatörleri ülkemizde istemiyoruz. Dış odakların ülkemizde kara propaganda yapmasına izin verilmesin. Aksi halde bu alçakları havaalanında protestolarla karşılayacağız” dediler.

10 Şubat 2019 Pazar 11:49
Ajan provokatörler Türkiye’ye girmesin

Yerel seçime günler kala kendilerine akademisyen ve aktivist diye adlandıran ABD, İngiliz, Arjantin ve İzlandaajan-provokatörlerin Türkiye’ye gelmesine sert tepki geldi. PKK’nın siyasi uzantısı HDPİnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Kamu Emekçileri Sendikası, Demokratik Toplum Kongresi, Demokratik Bölgeler Partisi temsilcileri ile görüşmeler yapacak olan 13 kişilik heyetin sinsi planını, gazetemiz manşetine taşıyarak uyarıda bulunmuştu. 

Protesto edeceğiz

Provokatif girişime tepki gösteren Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar, şunları dile getirdi: “Hükümetin terörle mücadelesinden son derece memnunuz. Yıllardır süren intikamımızı aldılar ve almaya devam ediyorlar. Terörle son derece başarılı mücadele yürütülüyor. Biz şehit ve gazi aileleri olarak yurt dışından gelen alçaklara son derece karşıyız her zaman. Çünkü bize sıkılan kurşun dağda sıkıldı. Biz bu ülke için bedel ödedik, bedel ödediğimiz topraklarda yaşıyoruz, bu topraklarla kimsenin oyun oynamasına müsaade etmeyeceğiz, o gelecek alcaklar da gazi ve şehit aileleri yakınları olarak karşılarında bizi bulacaklar. Havaalanında onları protesto ile karşılayacağız.

Seçim bahane

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Sarı da şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye’de kaos, karışıklık çıkarmak isteyen çevreler günün fırsatına soyunmasınlar. İç karışıklık peşinde olan, iç aktörler değil, uluslararası aktörler de zaten her zaman Türkiye’nin bu tür kritik süreçlerinde bulunmuşlardır. Türkiye’de açık ve aleni seçimler yapılmakta. Sandık güvenliği tamdır. Dünyada yapılan demokratik seçimlerde, katılımın en yüksek olduğu ülke Türkiye’dir.

Yargı önlem almalı

Hiçbir uluslararası merci, Türkiye’ye dışarıdan müdahale etme hakkı ve haddine sahip değildir. Bebek ve öğretmen katili PKK’nın şiddet ve terörü dünyada benimsenmiş, tanımlanmış, terör örgütü olarak ifade edilmiş ve terör listelerine almıştır. Türkiye’de bir kışkırtma, toplumsal ayrışma ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etme gibi bir girişimleri olacaksa bunlar hukuk eliyle hesapları da sorulmalıdır. Türkiye aleyhine terör propagandası suçtur. Uluslararası hukuk da böyle söyler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 11:49
  1. Yerel seçim
  2. ABD
  3. İngiliz
  4. Arjantin
  5. İzlanda
  6. ajan-provokatörler
  7. PKK
  8. HDP
  9. İnsan Hakları Derneği
  10. Türkiye İnsan Hakları Vakfı
  11. Kamu Emekçileri Sendikası
  12. Demokratik Toplum Kongresi
  13. Demokratik Bölgeler Partisi
  14. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar
  15. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Sarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Melih Gökçek'ten flaş açıklama! "Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ü harcadı, ama Sarıgül..."
    1. Melih Gökçek'ten flaş açıklama!..
    2. Dostlarının bazı hallerine tahammül et!
    3. İçişleri Bakanı Soylu: "Şimdi 'Apo'..
    4. Dünya ahiret dengesini öğreten bir..
    5. Gürültücü komşu için mahkeme cezayı..
    6. Soylu açıkladı! Büyük operasyon geliyor
    7. GRAFİKLİ - Emniyet müdürüyle telsiz..
    8. Nasihat edecek kişide bulunması..
    9. Kemal Kılıçdaroğlu, "Karamollaoğlu"..
    10. İçişleri Bakanı Soylu: "FETÖ'ye bir..
    11. Fenerbahçe Kulübü, 14 Şubat'ta basın..
    12. Dolmuşçu şikayeti!..
    13. İçişleri Bakanı Soylu: "HDP, bal gibi..
    14. Gözden Irak olan gönülden de Irak olur
    15. Gıda fiyatlarıyla ilgili kritik..
    16. Küçük bebeğe annesinin yanında bakın..
    17. FETÖ ile mücadelede rehavete yer yok
    18. Eskişehir'de ev yangını: 2 ölü
    19. Bitlis'te kayak tesisinde hafta sonu..
    20. Tüyler ürperten olay! Kız çocuklarının..
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Hepsinin yerine o kullanılacak... Kimlik kartlarında yeni dönem
    Hepsinin yerine o kullanılacak... Kimlik kartlarında yeni dönem
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz