Ajan provokatörler Türkiye’ye girmesin

Yerel seçime günler kala kendilerine akademisyen ve aktivist diye adlandıran ABD, İngiliz, Arjantin ve İzlandalı ajan-provokatörlerin Türkiye’ye gelmesine sert tepki geldi. PKK’nın siyasi uzantısı HDP, İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Kamu Emekçileri Sendikası, Demokratik Toplum Kongresi, Demokratik Bölgeler Partisi temsilcileri ile görüşmeler yapacak olan 13 kişilik heyetin sinsi planını, gazetemiz manşetine taşıyarak uyarıda bulunmuştu.

Protesto edeceğiz

Provokatif girişime tepki gösteren Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar, şunları dile getirdi: “Hükümetin terörle mücadelesinden son derece memnunuz. Yıllardır süren intikamımızı aldılar ve almaya devam ediyorlar. Terörle son derece başarılı mücadele yürütülüyor. Biz şehit ve gazi aileleri olarak yurt dışından gelen alçaklara son derece karşıyız her zaman. Çünkü bize sıkılan kurşun dağda sıkıldı. Biz bu ülke için bedel ödedik, bedel ödediğimiz topraklarda yaşıyoruz, bu topraklarla kimsenin oyun oynamasına müsaade etmeyeceğiz, o gelecek alcaklar da gazi ve şehit aileleri yakınları olarak karşılarında bizi bulacaklar. Havaalanında onları protesto ile karşılayacağız.”

Seçim bahane

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Sarı da şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye’de kaos, karışıklık çıkarmak isteyen çevreler günün fırsatına soyunmasınlar. İç karışıklık peşinde olan, iç aktörler değil, uluslararası aktörler de zaten her zaman Türkiye’nin bu tür kritik süreçlerinde bulunmuşlardır. Türkiye’de açık ve aleni seçimler yapılmakta. Sandık güvenliği tamdır. Dünyada yapılan demokratik seçimlerde, katılımın en yüksek olduğu ülke Türkiye’dir.

Yargı önlem almalı

Hiçbir uluslararası merci, Türkiye’ye dışarıdan müdahale etme hakkı ve haddine sahip değildir. Bebek ve öğretmen katili PKK’nın şiddet ve terörü dünyada benimsenmiş, tanımlanmış, terör örgütü olarak ifade edilmiş ve terör listelerine almıştır. Türkiye’de bir kışkırtma, toplumsal ayrışma ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etme gibi bir girişimleri olacaksa bunlar hukuk eliyle hesapları da sorulmalıdır. Türkiye aleyhine terör propagandası suçtur. Uluslararası hukuk da böyle söyler.”