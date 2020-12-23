Ajan itiraf etti: Zehri iç çamaşırına dökmüşler!

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla zehirlendiğini iddia eden muhalif lider Aleksey Navalni (44), kendisini üst düzey bir ajan gibi tanıtarak konuştuğu bir Rus istihbaratçıdan olayın detaylarını öğrendiğini açıkladı.

Ajan kılığına girdi

Bellingcat ve CNN International'ın ortak yürüttüğü soruşturma haberine göre, Navalni, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi'nden üst düzey bir yetkili gibi davranarak kendisini zehirlediği ifade edilen Rus FSB ajanlarından Konstantin Kudryavtsev ile telefonda konuştu. Telefonda ajana, "Suikast neden yanlış gitti, nerede terslik oldu" gibi sorular soran Navalni, telefonda zehirleme vakasına ilişkin çok sayıda detay öğrendi.

Buna göre, Rus ajan 45 dakikalık telefon görüşmesinde Noviçok zehrinin Navalni'nin iç çamaşırına yerleştirildiğini ve kasıktan vücuda yayıldığını söyledi. CNN'in danıştığı toksikologlar, granül halindeki Noviçok'un terleme yoluyla vücuda karıştığını belirtti. Zehrin Rus muhalif Navalni'nin valizindeki çamaşırlarına serpildiği sanılıyor.

Çaydan demişlerdi

Aleksey Navalni ve Kudryavtsev arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ait ses kaydı ABD basını tarafından yayınlandı. Navalni'nin zehirlenmesinin ardından yapılan ilk açıklamalarda, Rus muhalif liderin çayına atılan madde ile zehirlendiği iddia edilmişti. Rus muhalif Navalni, tedavi edildiği Almanya’da yaşamaya devam ediyor.

Rusya: İtibarsızlaştırma girişimi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalni'nin Rus istihbaratına yönelik suçlamalarını "Rusya Federal Güvenlik Servisi’ni (FSB) itibarsızlaştırma girişimi" olarak nitelendirdi.

Putin geçen hafta FSB ajanlarının Navalni’yi takip ettiğini doğrulamasına rağmen "Rusya onun ölmesini isteseydi muhtemelen işini bitirirdi" ifadesini kullanmıştı.

Navalni, 20 Ağustos günü Sibirya'dan Moskova'ya giden uçakta hastalanmış, zehirlendiği anlaşılmış, Almanya'da tedavi görmüştü. (Hürriyet gazetesi)