  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ajan itiraf etti: Zehri iç çamaşırına dökmüşler!
Dünya

Ajan itiraf etti: Zehri iç çamaşırına dökmüşler!

Ağustos ayında Rusya'da zehirlendiği iddia edilip Almanya'da tedavi altına alınan Rus muhalif Navalni, bir Rus ajanın olayı itiraf ettiğini açıkladı. Navalni'ye göre, kendisini komalık eden zehir valizindeki iç çamaşırına serpilmiş.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 09:08:00 -
Ajan itiraf etti: Zehri iç çamaşırına dökmüşler!

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla zehirlendiğini iddia eden muhalif lider Aleksey Navalni (44), kendisini üst düzey bir ajan gibi tanıtarak konuştuğu bir Rus istihbaratçıdan olayın detaylarını öğrendiğini açıkladı.

Ajan kılığına girdi

Bellingcat ve CNN International'ın ortak yürüttüğü soruşturma haberine göre, Navalni, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi'nden üst düzey bir yetkili gibi davranarak kendisini zehirlediği ifade edilen Rus FSB ajanlarından Konstantin Kudryavtsev ile telefonda konuştu. Telefonda ajana, "Suikast neden yanlış gitti, nerede terslik oldu" gibi sorular soran Navalni, telefonda zehirleme vakasına ilişkin çok sayıda detay öğrendi.

Buna göre, Rus ajan 45 dakikalık telefon görüşmesinde Noviçok zehrinin Navalni'nin iç çamaşırına yerleştirildiğini ve kasıktan vücuda yayıldığını söyledi. CNN'in danıştığı toksikologlar, granül halindeki Noviçok'un terleme yoluyla vücuda karıştığını belirtti. Zehrin Rus muhalif Navalni'nin valizindeki çamaşırlarına serpildiği sanılıyor.

Çaydan demişlerdi

Aleksey Navalni ve Kudryavtsev arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ait ses kaydı ABD basını tarafından yayınlandı. Navalni'nin zehirlenmesinin ardından yapılan ilk açıklamalarda, Rus muhalif liderin çayına atılan madde ile zehirlendiği iddia edilmişti. Rus muhalif Navalni, tedavi edildiği Almanya’da yaşamaya devam ediyor.

Rusya: İtibarsızlaştırma girişimi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalni'nin Rus istihbaratına yönelik suçlamalarını "Rusya Federal Güvenlik Servisi’ni (FSB) itibarsızlaştırma girişimi" olarak nitelendirdi.

Putin geçen hafta FSB ajanlarının Navalni’yi takip ettiğini doğrulamasına rağmen "Rusya onun ölmesini isteseydi muhtemelen işini bitirirdi" ifadesini kullanmıştı.

Navalni, 20 Ağustos günü Sibirya'dan Moskova'ya giden uçakta hastalanmış, zehirlendiği anlaşılmış, Almanya'da tedavi görmüştü. (Hürriyet gazetesi)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TBMM'de atıp tutmaya benzemiyor! Özel 250 bin liralık davayı görünce salağa yattı
Gündem

TBMM'de atıp tutmaya benzemiyor! Özel 250 bin liralık davayı görünce salağa yattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yaptığı konuşmada kendisine 'Diktatör bozuntusu' diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bi..
CNN Türk ekranlarında rezillik: Ezan neden Türkçe okunmasın?
Medya

CNN Türk ekranlarında rezillik: Ezan neden Türkçe okunmasın?

İBB'nin Şeb-i Arus rezilliği gündeme bomba gibi düşerken televizyon ekranlarında da tartışmalar devam ediyor. CNN Türk ekranlarında Kur'an-ı..
İşsizlik maaşı ne kadar? Ne kadar işsizlik parası alırım?
Ekonomi

İşsizlik maaşı ne kadar? Ne kadar işsizlik parası alırım?

Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı da zamlanacak. Asgari ücret karının açıklanmasına sayılı günler kala TÜİK, asgari ücret kararı..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay