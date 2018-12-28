Ajan Dündar’a yargı kıyağı

MİT TIR’larının durdurulmasını engelleyen ve 15 Temmuz gecesi elinde otomatik silahla darbecilere karşı duran vali olarak zihinlere kazınan Hüseyin Avni Çoş hakkında yalan haber yaptığı gerekçesiyle dava açılan ve kırmızı bültenle aranan firari Can Dündar ve Cumhuriyet gazetesinin avukatı Abbas Yalçın’ın yargılandığı duruşmada, skandal bir karar ortaya çıktı. 50 bin TL adli para cezasına çarptırdığı sanık Can Dündar’a duruşmaya gelmeden ‘iyi hal indirimi’ uygulayan İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Nursel Bedir, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Bununla da yetinmeyen mahkeme, Dündar’ın ipliğini pazara çıkaracak tekzibin yayınlanmasına ilişkin göstermelik cezasını erteleyerek hukuk katliamına imza attı.

Önce ceza sonra indirim

Cumhuriyet gazetesinde 8 Kasım 2015 tarihinde Aydın Engin tarafından kaleme alınan “Valilere bir hal oldu” başlıklı yazı ve 17 Mart 2015 tarihinde “İstanbul yerine kendileri dönüştü” başlıklı iftira içerikli haberi yargıya taşıyan Vali Hüseyin Avni Çoş, adeta yargının zulmüne uğradı. Cumhuriyet gazetesinin yalan haberle diline doladığı Hüseyin Avni Coş’un şikayeti sonucu açılan davanın 11 Temmuz 2017 tarihli karar duruşmasında, Dündar ve Cumhuriyet gazetesinin avukatı Abbas Yalçın 50 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Ayrıca İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Nursel Bedir; yapılan yargılama sonucunda, asılsız iftira attığı tescillenen Dündar’ın cevap ve düzeltme metnine ilişkin ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme: Olumlu kanaat oluştu

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Nursel Bedir’in gerekçeli kararında şöyle denildi: “Düzeltme ve cevap yazısının yayımlanması nedeniyle 5187 Sayılı Yasanın 18/son maddesi uyarınca masrafların yayın sahibi tarafından karşılanmak üzere, bu yazının tirajı yüz binin üzerinde olan iki gazetede ilan şeklinde yayımlanmasına, sanıkların iki yılın altında hapis cezası ile cezalandırılmış olmaları, sanıkların mahkememizce bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşması ve somut tespit edilebilir maddi zararın bulunmaması nedeni ile 5728 Sayılı Yasa ile değişik CMK’nun 231. Maddesi gereğince sanıklar hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına…”

Duruşmaya gelmediği halde hem ‘iyi hal indirimi’ uygulanan hem de hükmün açıklanmasının geri bırakılan FETÖ firarisi Can Dündar’ın terör örgütleriyle hep haşır neşirdi. 1994’te çekilen fotoğrafta, terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan’ın Dündar ve beraberindekilerle Suriye’de bir arada olduğu görülüyor.