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Ajan Brunson'ın salıverilmesi sonrası ABD'den dikkat çeken Fetullah Gülen açıklaması

Ajan Brunson'ın serbest kalmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen FETÖ açıklaması sonrası tüm gözler bir anda ABD'ye çevrildi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:27
Ajan Brunson'ın salıverilmesi sonrası ABD'den dikkat çeken Fetullah Gülen açıklaması

Ajan Andrew Greg Brunson'un salıverilmesi hem Türkiye hem ABD hem de dünya basının büyük yankı uyandırdı.

Gözler bu kararın sonuçlarını çevrilmişken ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in eylemlerinin incelendiğini söyledi.

"Eylemleri inceleniyor"

TRTHaber'in haberine göre FETÖ elebaşı Gülen'le ilgili yürütülen bir soruşturma olduğunu belirten Senatör Lindsey Graham, "Söz konusu kişinin eylemlerinin Türk hükümetine karşı olup olmadığı ve suç sınırına girip girmediği inceleniyor." dedi.

"Durumu gözden geçireceğiz"

Lindsey Graham Graham, soruşturmanın kendilerini nereye götüreceğine göre durumu gözden geçireceklerini ifade etti.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 10:27
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