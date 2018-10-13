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Ajan Brunson Türkiye’ye aşık mış

Terör örgütleriyle birlik olup Türkiye’yi yıkmakla suçlanan ABD’nin papaz suretindeki ajan Brunson dün hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, ajan Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ancak yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Tahliye sonrası ajan Brunson apar topar Türkiye’den kaçtı. Uçağa binmeden önce de Brunson ile “Türkiye’yi seviyorum, hep sevdim, seveceğim” diyerek kası tarağını toplayıp Trump’a kaçtı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 12:42
Ajan Brunson Türkiye’ye aşık mış

Terör örgütleriyle birlik olup Türkiye’yi yıkmakla suçlanan ABD’nin papaz suretindeki ajan Brunson dün hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, ajan Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ancak yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Tahliye sonrası ajan Brunson apar topar Türkiye’den kaçtı. Uçağa binmeden önce de Brunson ile “Türkiye’yi seviyorum, hep sevdim, seveceğim” diyerek kası tarağını toplayıp Trump’a kaçtı.

Bebek katili terör örgütü PKK ve 15 Temmuz hain darbe girişibinde bulunan FETÖ’ye casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezasıyla yargılanan papaz Andrew Craig Brunson hakkında karar çıktı. Mahkeme, Rahip Brunson'un ev hapsi ve yurt dışı yasağını kaldırdı. Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ancak yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Tahliye sonrası  ABD'li papaz görünümündeki ajan Andrew Craig Brunson, ABD'ye gitmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanına geldi. Almanya üzerinden ABD'ye giden Brunson, uçağa binmeden önce Türkiye'ye mesaj verdi. Brunson, Türkiye'den ayrılırken uçağına binmeden önce “Ben Türkiye'yi seviyorum, hep sevdim hep seveceğim” dedikten sonra ülkesine kaçtı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 12:42
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