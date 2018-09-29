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Ajan Brunson onunla da görüşmüş… Kayıtlar ortaya çıktı

Rahip görünümlü ajan Brunson’ın cep telefonu kayıtlarından ilginç bilgiler elde edildi. Kayıtlarda adına rastlanan Mike Bickle, ABD’de yaşayan Evanjelist örgütünün lideri çıktı. Bickle, Ermenistan’da yaptığı bir konuşmada Türkiye’yi soykırımla suçlamış.

29 Eylül 2018 Cumartesi 06:35
Ajan Brunson onunla da görüşmüş… Kayıtlar ortaya çıktı

ABD’li ajan Brunson hakkında yürütülen soruşturmada öne çıkan isimlerden biri de ABD’de yaşayan Evanjelist misyon örgütünün lideri Mike Bickle. Brunson’un telefon hattından alınan HTS kayıtlarında adına rastlanan Bickle, ABD’nin en büyük Evanjelist misyon örgütleri arasında yeralan ‘Uluslararası Dua Evi’nin başkanlığını yürütüyor.

Bickle ismi Brunson tarafından 2015’deki mesajlaşmada yer alıyor. 22 Nisan 2015 tarihinde Dan Slade isimli kişi messenger üzerinden Brunson’a, “Mike Bickle’ın mayısta Ermenistan’da olacağını biliyor musun?” şeklinde mesaj gönderirken; Brunson bu mesaja, “Merhaba Dan. Sanıyorum ki bir merasim veya uzlaşma toplantısı sebebiyle orada olacak. Ermeni soykırımının 100. yıldönümü. Bugün Suriyeli Kürt işini bitirdik. 15 erkek ve kadın var” diye cevap veriyor.

Türkiye’ye suçlama

Brunson’un mesajında bahsettiği Evanjelist misyon lideri Bickle’ın kimliği ve Ermenistan’da Türkiye aleyhine yaptığı konuşmanın ayrıntıları ise 3 yıl sonra gün yüzüne çıktı.

Bickle, “Tanrı’nın Egemen Amaçları” başlıklı konuşmada Türkiye’yi soykırımcı olarak suçlayarak, “Onlar bir Müslüman ulusu denizinin ortasında bir ada ülkesi olarak ayaktadır. Türkler tarafından öldürülen 1.5 milyon Ermeni soykırıma uğradı, ancak Ermeniler inançlarından vazgeçmeyi reddetti. Bugün dünya çapında tahmini 10 milyon Ermeni var. Ermenistan topraklarında 3 milyon, dışarı ise 7 milyon insan yaşıyor. Ermenistan’ın İsrail ile önemli benzerlikleri var.

Tanrı, yalnızca iki coğrafyada bir antlaşma yaptı. Her iki millet bir soykırım yaşadı ve nüfuslarının çoğu kendi ülkelerinin dışında yaşıyor. Ermenistan 400 yıl Türklerin altında acı çekti” ifadelerini kullanmış. Öte yandan Erivan’daki Evanjelist Yaşam Kilisesi’nin 10 bin aktif üyesi olduğu, Ortadoğu ve eski SSCB’den ayrılan ülkeler arasındaki en büyük Evanjelist ibadethanenin Yaşam Kilisesi olduğu, 2007 yılında Papaz Arthur Simonyan’dan, 7 gün 24 saat dua ve ibadet için söz alındığı Bickle tarafından aktarılıyor.  

‘Uluslararası Dua Üniversitesi’ni kurdu

Mike Bickle hakkındaki kişisel bilgiler, Uluslararası Dua Evi ve Uluslararası Dua Üniversitesi’nin internet sayfasında yer alıyor. Bickle’ın, Diane Bickle ile evli olduğu, Uluslararası Dua Üniversitesi’ni hayata geçirdiği bilgisi paylaşılıyor. Bickle’ın özgeçmişi ve faaliyetleri Evanjelist misyon örgütü tarafından şöyle anlatılıyor:

“Mayıs 1999’da, Kansas City Uluslararası Dua Evi (IHOPKC), Mike Bickle ve her gün on üç saat boyunca ibadetle dua eden yirmi tam zamanlı ‘şefaat misyonerleri’ tarafından kuruldu. Dört ay sonra dua ve ibadet, tam 24/7 programına uzatıldı. Uluslararası Dua Evi, Tanrı’nın gücünün ve amacının tam anlamıyla serbest bırakılması için dua etmeye kararlı bir Evanjelik misyonlar örgütüdür. Çünkü biz, aktif olarak kayıpları kazanır, hastaları iyileştirir, fakirleri besleriz.”

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 06:35
  1. Kilis
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Settullah Sülen efendi.Settullah Sülen efendi.1 sa önce
    Ve papaz 13 ekimde Washington`da. Yoksa dolar 10 TL ona göre !
  • M Ali KM Ali K1 sa önce
    papaz yakında yolcu mu?
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