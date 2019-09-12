0553 313 94 23

Aizanoi Antik Kenti’ne 1 milyon 500 bin TL destek

Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Aizanoi Antik Kent Kazı Projesine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütahya Valiliği ve Kütahya İl Özel İdaresinden destek geldi.

12 Eylül 2019 Perşembe 18:14
Aizanoi Antik Kenti’ne 1 milyon 500 bin TL destek

Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Aizanoi Antik Kent Kazı Projesine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütahya Valiliği ve Kütahya İl Özel İdaresinden destek geldi.



2019 yılı kazı başkanlığını Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Elif Özer’in yürüttüğü, dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan, iki bin yıl önce yapılmış olmasına rağmen dünyanın en sağlam ayakta kalabilmiş Zeus tapınağı, dünyanın bilinen en eski ticaret borsası, stadyum, yirmi bin kişilik tiyatro, hamam ve daha fazlasını bünyesinde barındıran Aizanoi Antik Kenti Kazı Projesine Kültür ve Turizm Bakanlığından 1 milyon TL ve Kütahya Valiliği ve Kütahya İl Özel İdaresinden 500 bin TL destek geldi.



Proje ile Penkalas Çayı’nın hem bilimsel açıdan incelenmesi hem de antik dönemdeki gibi kayıklar yüzdürülerek nehrin yeniden kullanım görmesi sağlanmış olacak. Ayrıca çayın etrafında yapılacak çevre düzenlemesi kapsamında yürüyüş yolları, sergi alanları ve kafeteryalar kent ile nehir arasındaki ilişkiyi yeniden canlandıracak ve bölge turizmine önemli bir katkı sağlayacak. Proje, Özer başkanlığında ve farklı bilim dallarından oluşan uzman bir ekibin katkılarıyla 2019 yılı için Aralık ayının sonuna kadar sürdürülecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 18:14
  1. kültür
  2. bilim
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bülent Arınç’a bir partiden daha tepki! 'Sen yok hükmünde bir zerresin'
    1. Bülent Arınç’a bir partiden daha..
    2. Irak Cumhurbaşkanı Salih, Avrupalı..
    3. CHP'den "MEB yönetmelik değişikliği"..
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    5. Ankara Şehir Hastanesine ambulans..
    6. Yeni Malatyaspor yönetiminden Çınar’a..
    7. TFF Tahkim Kurulundan Terim'in..
    8. Mardin’de ‘nitelikli çalışanlar’..
    9. Sıkı diyetin kemik hacmini azaltığı..
    10. Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya tepki
    11. 'Trump kiminle uğraştığının farkında..
    12. Cumhuriyet gazetesi davasında karar
    13. Nijerya'da Boko Haram saldırılarında..
    14. X-Ray’a sokulan araçtan kaçak telefon..
    15. Çin'in koyunları bundan sonra..
    16. Kadınların ’imece’ usulü kış hazırlığı..
    17. Piyasalarda gün sonu
    18. Samsun’da uyuşturucu ticaretine 3..
    19. Akıncı Üssü davası
    20. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    21. Trakya'nın 110 yıllık eğlencesi..
    22. Çin'den flaş adım! Ateşlediler
    23. Borsa günü yükselişle tamamladı
    24. Acar: “12 Eylül ülkenin karanlık..
    25. İYİ Parti'den CHP'ye siyah çelenk..
    26. Aizanoi Antik Kenti’ne 1 milyon 500..
    27. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 eski..
    28. Libya'daki 158 Nijeryalı düzensiz..
    29. Büyükşehir meclisi İstiklal Madalyası..
    30. PKK'nın umudu Ahmet Davutoğlu! "Geri..
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı