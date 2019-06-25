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Aizanoi Antik Kenti ziyaretçi akını

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde yer alan Aizanoi Antik Kenti, içerisinde barındırdığıZeus tapınağı, Stadyum, Tiyatro kompleksi ve dünyanın ilk borsa binası ile ziyaretçi akınına uğruyor.

25 Haziran 2019 Salı 09:32
Aizanoi Antik Kenti ziyaretçi akını

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde yer alan Aizanoi Antik Kenti, içerisinde barındırdığıZeus tapınağı, Stadyum, Tiyatro kompleksi ve dünyanın ilk borsa binası ile ziyaretçi akınına uğruyor.


Roma döneminin en önemli kentlerinden olan Aizanoi Antik Kenti’ni çeşitli organizasyonlarla gelen öğretmenler, turlarla gelen vatandaşlar ve çok sayıda yabancı turist bu günlerde ziyaret ediyor.


Kaymakamlık Rehberi Hüseyin Karaaslan, yaptığı açıklamada, ’’Geçtiğimiz yıllara göre ziyaretçi sayımızda ciddi sayıda artış var. Bir tepe üzerine kurulmuş olan ve şehrin önemli dinsel yapısı olarak görülen Zeus tapınağı dünyanın en iyi korunmuş Zeus tapınaklarından biridir. Etrafındaki sütunla çevrili mekanın üstünün mermer kirişlerle kaplı olması nedeniyle Zeus tapınağı pseudodipteros plandaki tek örnektir. Şehrin kuzeyinde 13 bin 500 kişi kapasiteli Stadyum ve 20 bin kişi kapasiteli tiyatronun bir kompleks şeklinde yapılması antik dönemde Aizanoi’den başka hiçbir yerde görülmemektedir. Tüm bu güzellikler son dönemde yerel ve ulusal medyada tanıtılmaktadır. Yapılan kazı çalışmaları da tanıtımda oldukça önemlidir. Ziyaretçi sayımız her geçen gün hızla artmaktadır’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:32
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