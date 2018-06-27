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AirPods'a "şarj" özelliği geliyor

AirPods'a, iPhone kullanıcılarının çok ihtiyaç duyduğu önemli bir özellik gelecek.

27 Haziran 2018 Çarşamba 18:56
AirPods'a "şarj" özelliği geliyor

Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı Airpods, artık sadece kulaklık olarak kullanılmayacak; aynı zamanda iPhone'ları şarj edecek bir powerbank görevi de görecek.

AIPPODS ŞARJ İSTASYONUNA DÖNÜŞECEK

Henüz kesinleşmemiş olsa da, Apple'a yakın kaynaklar Airpods'un bir şarj istasyonuna dönüşeceği görüşünde. Apple'ın özellikle bataryanın 'ölmek' üzere olduğu durumlarda Airpods şarj kasasının hayat kurtarıcı olabileceği düşünülüyor.

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İLK MODELLE AYNI OLMASI BEKLENİYOR

Airpods 2 ismini taşıması muhtemel yeni nesil kablosuz kulaklığın tasarımının ilk modeliyle aynı olması beklenirken, diğer yandan yeni sürümde gelişmiş bir kablosuz bağlantı çipi olacak. Dış ortamdan gelen gürültüyü azaltacak yeni bir teknolojiden faydalanacak olan Airpods 2'in önümüzdeki yıl satışa sunulması bekleniyor.

iPHONE'UN SON ÇIKAN MODELLERİNE UYUMLU OLACAK

Apple AirPods için sunulacak yeni şarj kutusu sayesinde kablosuz şarj destekli iPhone modelleri kablosuz olarak şarj edilebilecek.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 18:56
  1. Apple
  2. AirPods

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