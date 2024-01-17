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Dünya Airbus havacılıktan gelişmeyi duyurdular: İran Havayolları'nın 97 uçağı sipariş defterinden önce ertelendi! Sonra sildi!
Dünya

Airbus havacılıktan gelişmeyi duyurdular: İran Havayolları'nın 97 uçağı sipariş defterinden önce ertelendi! Sonra sildi!

Yeniakit Publisher
2024-01-17 22:03:00 - 2024-01-17 22:07:34
Airbus havacılıktan gelişmeyi duyurdular: İran Havayolları'nın 97 uçağı sipariş defterinden önce ertelendi! Sonra sildi!

İran'a bir dönem uluslararası ambargonun gevşetilmesi ile verdiği ancak teslimatı ertelenen ve sürekli sorun yaşanan Airbus siparişi imalatçı tarafından iptal edildi.

İran’a bir dönem uluslararası ambargonun gevşetilmesi ile verdiği ancak teslimatta sorun yaşanan Airbus siparişi imalatçı tarafından iptal edildi. 2017’de verilen 45 A320 ailesi, 36 A330 ve 16 A350-1000 için alınan sipariş, Airbus’ın sipariş defterinden silindi.

İran Havayolları Iran Air, Ocak 2017’de Airbus’tan CFM motorlu bir adet A321 uçağı teslim aldı. Sonrasında mart ayında bu teslimatı iki adet A330-200 uçağı izledi. A330’lar, Airbus tarafından Avianca Havayolları için üretilmiş ancak teslim edilmemişti. Uçaklar İran Havayolları’na verildi.

Ancak 2018’de dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın çok uluslu anlaşmadan çekilmesinin ardından uçak teslimatları durduruldu.

13 adet ATR72 teslim edildi

ABD yaptırımlarının yeniden başlamasından önce Iran Air, Airbus ve Leonardo’nun ortak sahibi olduğu turboprop uçak imalatçısı ATR’ye 20 adet ATR72-600 serisi uçak siparişi vermişti. Bunlardan 13 adeti teslim edildi. Bu anlaşmanın ayrıca 20 adetlik de opsiyonu vardı. Ancak anlaşma hayata tam olarak geçirilemedi.

Avrupalı imalatçı Airbus’ın sipariş listesinde diğer değişikliklerden birinin de China Aviation Supplies siparişinde yaşandı. Şirketin sekiz adetlik A330-300 uçağı ve bir A320neo siparişi iptal edildi. Ayrıca adı açıklanmayan bir müşteriden gelen iki A320 siparişi iptal edildi.
Bunun yanı sıra EasyJet, 35 adet A320neo siparişini A321neo modeline aktarıldı. Alman Condor’un iki adet A320neo ve dört adet A321neo siparişi BOC Aviation’a aktarıldı. Hırvatistan Havayolları’nın altı adet A220-300 siparişi Griffin Global Asset Management’a verildi.
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Boeing’e de sipariş vermişti

Iran Air aynı zamanda Boeing ile 50 adet 737 Max 8 ve 30 adet 777 için de anlaşma imzalamıştı. Ancak bu anlaşma da hayata geçemedi.

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