Airbus duyurdu! Büyük sürpriz, dev anlaşma: 2,1 milyar avroluk askeri sözleşmesi imzalandı! Şimdi ne olacak?

Anlaşma, Airbus’ın bir bildirisinde belirttiğine göre, iki uydunun ana yükleniciliğini “ve yer segmentini [alım istasyonları], fırlatmayı ve on beş yıl boyunca işletmeyi” içeriyor. Fransız Syracuse, İngiliz Skynet veya İtalyan Sicral uydularının Alman muadilleri olan SatcomBw 3’ün “on yılın sonundan önce” 36.000 kilometrelik bir irtifada konuşlandırılması bekleniyor. Yaklaşık altı ton ağırlığındaki bu devler, Airbus’ın Eurostar Neo platformu kullanılarak inşa edilecek. Airbus, “Dijitalleşmenin hızlı evrimine ve gereken veri transferinin sürekli artan hacmine ayak uyduracak şekilde genişletilmiş yeteneklere sahip olacaklar” diye açıkladı. Alman uydu üreticisi OHB ve KOBİ’ler de projeyle ilişkili. Airbus Defense and Space CEO’su Michael Schoellhorn, yaptığı açıklamada, “2009’dan beri teslim ettiğimiz SatcomBw Aşama 2 programının başarısından sonra, bu yeni sözleşme Bundeswehr ile stratejik ortaklığımızı güçlendiriyor ve onlara önümüzdeki on yıl boyunca ön saflarda yer almak üzere tasarlanmış, önemli ölçüde geliştirilmiş, güvenli bir askeri iletişim yeteneği sağlıyor” dedi.

AB AYRICA BİR TAKIMYILDIZ PROJESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Army Recognition haberine göre, Airbus yöneticisi ayrıca “Batı demokrasilerinin zorlandığı ve kurumsal Avrupa uzay ekosisteminin sıkıntı çektiği bu zamanlarda” heyecan duyduğunu dile getirdi. Avrupalı ​​uydu üreticileri Thales Alenia Space ve Airbus, jeostasyonel iletişim uyduları konusundaki tarihi pazarlarında gerçekten zayıflamış durumdalar. Haziran sonunda Airbus, 2023’te “belirli uzay programlarıyla” ilgili 600 milyon avroluk bir düzenlemenin ardından 900 milyon avroluk yeni bir düzenleme duyurdu. Thales Alenia Space ise Mart ayında 1.000’i Fransa’da olmak üzere 1.300 pozisyonun ortadan kaldırıldığını bildirdi. O dönemde Thales CEO’su olan Patrice Caine, “Asıl açıklama, yakın geçmişte yılda ortalama yirmi uydu olan ve şimdi yılda yaklaşık on jeostasyon uydusuyla sabitlenen jeostasyon uydu pazarının azalmasıdır” diye açıkladı. Düşük Dünya yörüngesi takımyıldızlarının, özellikle Amerikan şirketi SpaceX’in Starlink’inin piyasaya çıkması, pazarı altüst etti. Bu büyük uydular daha büyük yeteneklere sahip ancak çok daha pahalılar. Avrupa Birliği ayrıca jeostasyoner uyduları düşük Dünya yörüngesindeki diğer uydularla birleştirecek olan güvenli bir iletişim takımyıldızı projesi olan IRIS² üzerinde çalışıyor. Paris, askeri iletişimlerinin bir kısmını IRIS²’ye tahsis etmek için üçüncü bir Syracuse IV uydusu fırlatmaktan vazgeçti.

