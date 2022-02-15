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Ekonomi Air India’nın Üst Yöneticiliğine İlker Aycı getirildi
Ekonomi

Air India’nın Üst Yöneticiliğine İlker Aycı getirildi

Air India’nın Üst Yöneticiliği (CEO) görevine İlker Aycı’nın getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 23:52:00 -
Air India’nın Üst Yöneticiliğine İlker Aycı getirildi

Aycı’nın 1 Nisan’dan itibaren şirketin başına geçeceği açıklandı. Tata Group Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran, “İlker Aycı, havacılık dünyasında bilgi birikimi ve vizyoner yönetim tarzıyla kendini kanıtlamış bir lider. Aycı’nın yönetiminde Tata Group bünyesindeki Air India için yeni bir dönem başlayacağından dolayı mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı. İlker Aycı ise “Köklü ve güçlü bir hava yoluna liderlik etme ayrıcalığını kabul etmekten, havacılık ekosistemi oluşturma misyonuyla hareket eden Tata Group’a katılmaktan onur duyuyorum” dedi.

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