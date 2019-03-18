Aiolis Kent Belleği tarihe ışık tutacak

Kentin 8 bin 500 yıllık tarihini gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi, antik çağlardan bugüne kent tarihine mal olmuş kişilerin büstlerini hazırladı. Hazırlanan büstlerin, yapımı devam eden 110 dönümlük Yeni Mahalle Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi’nin içerisindeki tarihi sütunlu yola dikileceği ifade edildi.

Antik çağlardan bugüne Aliağa ve çevresi ile özdeşleşmiş Nike Heykeli, Koşan Atlet Heykeli, Eros Heykelinin yanı sıra Homeros, Arkesilaos, Hesiodos, Demodike-Hermodike, Arkhippe, Ali Ağa, Saruhan Bey, Agathias, Malaos, Demosthenes Baltazzi ve Pitaneli Autolykos büstü tarihi sütunlu yoldaki yerini alacak. Bahar ayları ile birlikte dikilecek olan heykel ve büstler hem estetik açıdan zenginlik katacak hem de Aliağa tarihine ışık tutacak.

Heykel ve büstlerin önünde yer alacak bilgilendirme yazıtlarıyla da Aliağa tarihi anlatılacak. Nike Heykeli, Koşan Atlet Heykeli, Eros Heykeli yine yapılacak olan yeni meydan düzenlemelerinde yerini alacak. Aliağa’da şehit edilmiş kaymakam Kemal Bey ve Aliağa Belediyesi’nin kuruluşundan bugüne belediye başkanlığı yapmış tüm başkanların büstlerine sütunlu yolda yer verilecek.

Kazım Onaran’ın yanı sıra Aliağa’ya belediye başkanlığı ve milletvekili olarak yaklaşık 20 yıl boyunca hizmet etmiş Hakkı Ülkü’nün büstü yapılarak Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi bahçesinde sergilenecek.

Aliağa Belediyesi ayrıca, Aliağa ve çevresinde yer alan antik kentler; Kyme, Myrina, Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai ve Larisa’yı simgeleyen sikkelerin de birebir kopyalarını hazırlıyor. Antik çağlara vurgu yapan sikkeler, Aliağa’nın yürüyüş yolları, park ve bahçeleri ile insanların yoğun olarak bulunduğu açık alanlara yerleştirilecek. Küçültülmüş kopyalar Aliağa’ya gelen konuklara ve vatandaşlara hediye edilecek.