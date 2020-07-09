“Aileyi sapkınlara çiğnetmeyeceğiz”

AK Parti’nin Süresiz Nafaka gibi haksız uygulamayı içerisinde barındıran, ailenin temelini dinamitleyen İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edileceğine yönelik açıklamaları feminist dernekleri çıldırttı.

Allahtan korkmazlar

Konuya ilişkin konuşan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Başkanı İlhan Ergincan, şunları dile getirdi: “Kadına şiddet adı altında algılar ile çıkarılan İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edileceğini duyan ahlaksızlıkta sınır tanımayan 3 beş çapulcu feminist kadın, İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nü işgal edip pankart astılar. Binaya ‘Artık yeter! Kadınlar yaşam güvencesi istiyor’ pankartı asan kadınlar, sık sık ‘Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz’ ‘sesimizi kısamayacaksınız’ diyen feminist gruplar evet Allah’tan korkmazlar, her türlü sapkınlığı savunur bunu özgürlük diye adlandırırlar”..

Feminist grupların algı peşinde olduklarını belirten Ergincan, şöyle devam etti:

Sesleri o kadar iğrenç ki!

“Sözde son günlerde artan kadına yönelik şiddet karşısında hiçbir önlem alınmayan, kadınlara iş ve gelir güvencesi sağlanmayan bir algı oluşturan Avrupa menşeli ve yurtdışından fon alan ahlaksız feminist gruplar; sevgilisi ile bir olup erkeği öldürten kadınlara kör, aldatan kadınlara sağır, çocuklarını döven kadınlara karşı dilsizdirler. Kadınların sesini kısamayacaksınız diyorlar. Sesleriniz o kadar iğrenç ki, lezbiyen ilişkileri savunan, erkek erkeğe ilişkiyi özgürlük sayan, aldatmayı en doğal hak gören iğrenç seslerinizi sonsuza dek kısacağız. Aile gibi kutsal kurumu sizin azgınlaşmış, ahlak dışı emellerinize alet etmeyeceğiz. Süresiz nafaka, çocuk haczi, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 kadının sözlü beyanı son bulana kadar mücadelemiz devam edeceğiz.”