Aileyi parçalayan sapkınlık tehdidi yayılıyor! Yunanistan’da ‘i..neliğe’ onay

Yunanistan Parlamentosu, evliliğin iki farklı cinsiyet arasında olduğuna ilişkin medeni kanun maddesinin değiştirilmesiyle eşcinsel sapkınlara resmi nikah ve ortak çocuk edinme imkanı tanıyan yasa tasarısını kabul ederek mide bulandırıcı bir karara imza attı.

300 sandalyelik mecliste yapılan oylamada tasarı, 176 evet oyu alarak onaylandı. Yasa tasarısına, açık oylamada 76 milletvekili hayır oyu kullanırken, 2 milletvekili çekimser oy kullandı. 46 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin tüm milletvekilleri yasaya evet oyu vermezken, tasarı parti içi tartışmalara da neden oldu. Yasa tasarısına muhalefetin sol partilerde temsil edilen milletvekillerinin çoğu destek verdi. Bazı sol parti milletvekilleri ise oylamaya katılmamayı tercih etti.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ise evlat edinmelere imkan tanıyacağı gerekçesiyle yasa tasarısına destek vermedi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, oylamanın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Yunanistan, Avrupa Birliği'nin (AB) evlilikte eşitlik prensibini yasalaştıran 16'ncı ülkesi oldu. Gururluyuz çünkü oy verdiğimiz yasa tasarısı insan hakları açısından bir dönüm noktasıdır ve günümüz Yunanistan'ını yansıtmaktadır: Avrupa değerlerine bağlı, ilerici ve demokratik bir ülke."

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Yunanistan, bu kararın ardından eşcinsellere evlenme izni veren ilk Ortodoks Hristiyan ülke oldu.

Ortodoks Kilisesi, bu tasarıya karşı çıkmıştı. Kilise, evlilik tasarısının "ebeveyn rollerini karıştıracağını" ve "geleneksel aileyi zayıflatacağını" savunmuştu.

Avrupa Birliği'nin 27 üyesinden 15'i, eşcinsel evliliği yasallaştırdı. Dünya çapında 35 ülkede eşcinsellerin evlenme hakkı bulunuyor.