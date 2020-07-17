Aileyi kurtarmak için dev buluşma

Aile Dernekleri ve Platform Birliği, İstanbul sözleşmesi mağdurları, 6284 beyana dayalı yasa mağdurları, süresiz nafaka mağdurları, çocuk haczi mağdurları, iftira sonrası hapiste olan aile yakınları, erken evlilik sonrası babaları hapiste olan çocuklar için 19 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’da bir araya geliyor.

İftira atma imkanları ortadan kalksın!

Buluşmaya ilişkin Akit’e konuşan Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Erol Şahin, şunları söyledi: “İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunla kadınlara sınırsız iftira atma imkânı sağlanmıştır! Birileri kadına şiddet mi var diyordu? Feminizm, dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınları öbür yarısını oluşturan erkeklere düşman eden cinsel bölücülüktür, sapkınlıktır, küresel çapta sosyal bir terördür ve insanlık suçudur. Feminizm, bütün dinlerde lanetlenen eşcinsellikle yani LGBT ile kol kola yürür.”

Bütün dernekler aileyi korumak için konuşacak!

Şahin şöyle devam etti: “Feminizm’in sonrası lezbiyenlik, eşcinselliğin sonrası da ensest, pedofili, zoofili, nekrofili gibi her türlü sapkınlıktır. Aileleri parçalayan, eşcinselliği yayan, toplumu çürüten İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı iftira kanunu iptal edilmelidir. Süresiz nafaka zulmüne ve çocuk haczine son verilmeli, evliliklerde zina suç olarak tanımlanmalı ve cinsel bölücülük yapan dernekler kapatılmalıdır. Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği ve dernek platformları bir araya gelerek, aile bütünlüğünü sağlamak, dağılmış ailelerin çocuklarının hak ve hukukunu korumak üzere çalışacaktır.