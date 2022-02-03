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Aktüel Aileyi koruyan genelgeye tam destek!
Aktüel

Aileyi koruyan genelgeye tam destek!

Türk toplumunun ahlak ve değerlerinin yozlaştırılmasına yönelik yapılan programlar, haberler ve paylaşımlarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayınladığı genelgeye destek yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 10:12:00 -
Aileyi koruyan genelgeye tam destek!

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Mil Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu, “Hepimiz çocuklarımızın geleceği için mücadele veriyoruz. Gençlerimiz ahlaksız programlar yüzünden büyük bir tahribat altında. Manevi yönden büyük bir yıkım içerisindeler. Sabah kuşakları, kadın programları örf, adet ve geleneklerimize tamamen aykırı yayınlarla toplumu zehirliyor. İnşallah genelge daha da genişletilip söz konusu programlar yayından kaldırılır” dedi.

Aile yapısı saldırı altında

Medya platformları ve televizyonların çeşitli yayınlarla anayasanın aileyi, gençliği ve çocukları koruma ilkelerini fütursuzca çiğnediğini, reyting uğruna en mahrem, en özel ve en temel aile ilkelerini ters yüz ettiklerini belirten İstanbul Aile Vakfı ise “Fesat akımlara karşı Türk ailesini korumaya yönelik hareket olan genelgeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Milli ve manevi değerlerimizden ilham alan ailevi yapımıza sahip çıkma arayışını çok önemli bir teşebbüs olarak görüyoruz. Boşanma, cinsiyetsizlik, kaos, Batılı eşcinsel siyasetin dayatılması gibi taarruzlar karşında ailemiz kan kaybediyor. Bu sorumsuz yayınlarına karşı hemen harekete geçilmeli ve Türk aile yapısını ayaklar altına alan programlara son verilmelidir” açıklamasını yaptı

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