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Aktüel

Ailesiyle piknik yapmaya giden 5 yaşındaki çocuk dereye düştü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği piknikte Mudurnu Deresi’ne düşerek akıntıya kapılan 5 yaşındaki çocuk, ailesi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 18:02:29 -
Ailesiyle piknik yapmaya giden 5 yaşındaki çocuk dereye düştü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği piknikte Mudurnu Deresi’ne düşerek akıntıya kapılan 5 yaşındaki çocuk, ailesi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, Akyazı ilçesi Yongalık Mahallesi mevkiinden geçen Mudurnu Deresi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Muhammed Ali G. ailesiyle birlikte dere kenarına piknik yapmaya gitti. Dere kenarında oyun oynayan 5 yaşındaki çocuk bir süre sonra dengesini kaybederek suya düştü. Çocuğun suya düştüğünü gören aile üyeleri de suya atlayarak akıntıya kapılan 5 yaşındaki Muhammed Ali G.’yi kurtararak sudan çıkarttı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çocuk, Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahalesi yapılan Muhammed Ali G., daha sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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