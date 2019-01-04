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Ailesiyle birlikte hastanede kalan başhekimin akıbeti belli oldu

Zonguldak'ta, evindeki tadilat nedeniyle eşi ve çocuklarıyla birlikte çalıştığı hastanenin Kadın Doğum Servisi'ndeki özel odada kaldığı için hakkında soruşturma başlatılan Başhekim Feyzullah Hasanoğlu, görevden alındı.

04 Ocak 2019 Cuma 17:20
Ailesiyle birlikte hastanede kalan başhekimin akıbeti belli oldu

Zonguldak'ta, satın aldığı evdeki tadilat nedeniyle eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Devrek Devlet Hastanesi'ndeki özel odada kaldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Başhekim Dr. Feyzullah Hasanoğlu, görevden alındı.

Kadın Doğum Servisi'ndeki özel odaya taşındı

Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feyzullah Hasanoğlu, kasım ayında, ilçedeki TOKİ konutlarından satın aldığı evde tadilat başlattı. Dr. Hasanoğlu, bu sırada eşi ve çocuklarıyla otele yerleşti. Tadilat uzayınca otelden ayrılan Hasanoğlu, ailesiyle birlikte hastanenin Kadın Doğum Servisi'ndeki özel odaya taşındı. Eşi ve çocuklarıyla bir süre hastanede kalan Dr. Hasanoğlu, olay ortaya çıkınca ailesiyle beraber buradan ayrıldı.

Görevinden alındı

İl Sağlık Müdürlüğü'nce konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 2 müfettişin hazırladığı rapor tamamlandı. Dr. Hasanoğlu, rapor doğrultusunda başhekimlik görevinden alındı. İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner de Dr. Feyzullah Hasanoğlu'nun soruşturma kapsamında başhekimlik görevinden alındığını doğruladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 17:20
  1. Zonguldak
  2. TOKİ
  3. İl Sağlık Müdürlüğü
  4. Devrek
  5. Devrek Devlet Hastanesi
  6. Feyzullah Hasanoğlu

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