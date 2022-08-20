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Gündem Ailesinden zorla alınan Emir bebek eşcinsellere evlatlık verildi! Annesi skandala isyan etti
Gündem

Ailesinden zorla alınan Emir bebek eşcinsellere evlatlık verildi! Annesi skandala isyan etti

Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan Aygül Küçükbıyık Türk yetkililerden yardım istedi. Küçükbıyık'ın 10 aylık bebeği kendisinden alınarak eşcinsellere evlatlık verildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 20:18:00 -
Ailesinden zorla alınan Emir bebek eşcinsellere evlatlık verildi! Annesi skandala isyan etti

Duisburg kentinde yaşayan Aygül Küçükbıyık (30), oğlu Emir'in Aachen Gençlik Dairesi tarafından alınıp Köln yakınlarında yaşayan eşcinsel bir çifte verildiğini söyledi.

Oğlunun 30 Mayıs'ta elinden alındığını bildiren Küçükbıyık, "Oğlum Emir'in eşcinsel çifte verilmesi üzerine Gençlik Dairesi'ne itirazda bulundum. Haddimi aştığımı söyleyerek kovmaktan beter ettiler. Emir'i bana ayda sadece bir kez gösteriyorlar" dedi.

Türk yetkililere seslendi

Aygül Küçükbıyık, "Oğlum ne yiyor ne içiyor bilmiyorum. Ben oğlumun özel günlerinde yanında olmak istiyorum. Bu en doğal annelik hakkım. Emir aynı zamanda Türk vatandaşı. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin çağrıma kulak vermesini istiyorum. Türk evladı nasıl eşcinsel çiftin yanında Türk kimliğini koruyabilir?" dedi.

Zorla anneden alındı

Emir'in, annesinden "psikolojik tedavi gördüğü için bakamayacağı" gerekçesiyle alındığı öğrenildi.

 

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