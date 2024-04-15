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Gündem Ailesinden 60 kişiyi kaybetti! Heniyye'nin bir torunu daha şehit oldu
Gündem

Ailesinden 60 kişiyi kaybetti! Heniyye'nin bir torunu daha şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-15 14:07:00 -
Ailesinden 60 kişiyi kaybetti! Heniyye'nin bir torunu daha şehit oldu

Sahadaki başarısızlığının intikamını Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden çıkarmaya çalışan katil İsrail'in, bayram günü düzenlediği hava saldırısında ağır yaralanan Melek Muhammed bugün tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Mücahid ordusu Hamas'ın siyasi lideri İsmail Heniyye'nin üç oğlu ve üç torunu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, Gazze'deki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki araçlarının hedef alması sonucu şehit olmuştu.

"Çocuklarımın kanı Gazze'deki şehitlerden kıymetli değil"

Katil İsrail ordusu saldırıyı gerçekleştirdiğini doğrularken, Heniyye saldırı nedeniyle Hamas'ın ateşkes müzakerelerinde tutumunu değiştirmeyeceğini söylemişti. Ailesinin ölüm haberini ilk duyduğu anlardaki teslimiyeti izleyenleri imrendiren Heniyye, "Toprağa sımsıkı sarıldılar. Çocuklarımın kanı Gazze'deki şehitlerden kıymetli değil. Bu durum, çocuklarımızın halkımızın hiçbir ferdinden farklı olmadığının kanıtıdır." demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Heniyye'yi arayarak başsağlığı dileklerini iletmişti.

Heniyye'nin bir torunu daha şehit oldu

Yaşanan bu acı gelişmelerin ardından Gazze'den bir kötü haber daha geldi.
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O saldırıda Hamas lideri Haniye'nin 7. torunu olan Melek de yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Melek, yaşam mücadelesini kaybederek tedavi gördüğü hastanede bugün şehit oldu.

Ailesinden bugüne kadar 60 kişiyi İsrail saldırılarında kaybeden Haniye'nin katledilen diğer torunları:

Filistin'de 33 bin 729 kişi şehit oldu

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 729 Filistinli katledildi, 76 bin 371 kişi de yaralandı.

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