Ailesi yardım bekliyor! Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yoğun bakıma alındı

Eskişehir’de fabrika işçisi Selçuk Yüksel, 8 Nisan’da hafif karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde önce safra kesesi taşı, ardından siroz ve karaciğer yetmezliği teşhisi konulan 48 yaşındaki Yüksel’in durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.

Yaklaşık 1 ay boyunca Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Selçuk Yüksel, ambulansla Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi. Malatya’da da 24 gün tedavi altında kalan Yüksel, tekrar Eskişehir’e getirilerek şehir hastanesinde tedavi görmeye devam etti. Selçuk Yüksel, hastalığının ilerlemesi nedeniyle yoğun bakım servisine yatırıldı.

Eşi çağrıda bulundu

Yüksel’in eşi Dilek Yüksel, tedavi süreci boyunca eşinin yanından bir an olsun bile ayrılmadı. Her gün sabahın erken saatlerinde hastaneye gelerek yoğun bakımda tedavi gören eşinden gelecek haberi bekleyen Yüksel, akşam saatlerinde hastanede kalacak yeri olmadığı için evine döndüğünü söyledi. Eşinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek, uygun karaciğer nakli için donör bulunması için yardım çağrısında bulunan Dilek Yüksel, “Nisan 8’den beri hastanelerdeyiz. Akşamdan bir hafif karın ağrısı şikayetiyle sabah acile getirdik eşimi. Daha sonrasında, vücut tahlil yaptılar. Tahliller sonucunda önce safra kesesi taşı dediler. Sonrasında siroz olduğu çıktı. Daha sonrasında karaciğer yetmezliği çıktı. Yaklaşık 28 gün Eskişehir Şehir Hastanesi’nde kaldık. Sonra bizi ambulansla Malatya’ya, Turgut Özal Üniversitesi’ne sevk ettiler. Maalesef orada da gerçekleşmedi. Eskişehir’deyiz şu an. Bayadır burada yatıyoruz, 10 gündür de yoğun bakımda hastam. Durumumuz çok acil. Duyarlı vatandaşlardan karaciğer nakli istiyoruz. Yardım istiyoruz büyüklerimizden, devlet büyüklerimizden. Eşimin kan grubu A Rh pozitif. Allah rızası için bize yardım elinizi uzatın. Şu an çok kritik bir dönemdeyiz. Böbreklerimizi atmak üzere hastalığımız. O yüzden yardım bekliyorum bütün insanlardan. Tüm ailemizin değerleri ölçüldü. Uyumlu gelmediği için herkesten, tüm halkımızdan, tüm insanlardan, tüm devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Allah rızası için bize yardım elinizi uzatınız” diye konuştu.

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yoğum bakımda tutulan Selçuk Yüksel’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve bir an önce organ nakli olması gerektiği belirtildi.