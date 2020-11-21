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Yerel Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu... Elektrik direğine asılı bulundu!
Yerel

Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu... Elektrik direğine asılı bulundu!

Samsun'da kayıp olduğu gerekçesiyle ailesini harekete geçiren gencin, elektrik direğine asılı cansız bedeni bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 14:16:00 -
Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu... Elektrik direğine asılı bulundu!

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi, Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Ömer Ç.'nin ailesi akşam eve dönmeyince Recep Tokur Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Ömer Ç. bu sabah yakınları tarafından evinin yakınındaki boş arsadaki elektrik direğine asılı halde ölü olarak bulundu.

Ömer Ç.'nin Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde memur olarak görev yaparken, tayininin Çarşamba ilçesine çıkarıldığı ve bu olaya üzülerek istifa ettiği öğrenildi.

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