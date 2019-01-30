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Ailesi Ekrem İmamoğlu'nu suçladı... Beylikdüzü Belediyesi çalışanı intihar etti!

Beylikdüzü Belediyesi çalışanı Yaşar Uçar intihar etti. Ailesinin iddiasına göre Uçar'dan belediyedeki 150 bin liralık açığın kapanması için makbuz kesmesi istendi. Uçar reddedince CHP'nin İBB Başkan adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu tarafından izne çıkarıldı. Zimmetine para geçirdiği iddia edilen Uçar, 'her şeyi açıklayacağım' dedi, 11 sayfalık mektup yazdı, ardından intihar etti. Mektuba polis tarafından el konuldu.

30 Ocak 2019 Çarşamba 16:39
Ailesi Ekrem İmamoğlu'nu suçladı... Beylikdüzü Belediyesi çalışanı intihar etti!

Türkiye yerel seçim atmosferine her geçen gün biraz daha girerken, İstanbul'da CHP'nin adayı olan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nde zor günler geçiriyor. Zimmetine para geçirdiği öne sürülen bir belediye çalışanının önce mektup yazıp, ardından hayatına son verdiği ve mektuba Emniyet tarafından el konulduğu öğrenildi.

Beylükdüzü Belediyesi'nin veznesinde 20 yıla yakın süredir veznedar olarak görev yapan Yaşar Uçar hakkında zimmetine para geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

11 sayfalık mektup bıraktı

Uçar, bu süreçte önce açığa alındı sonrasındaysa izne çıkarıldı. Yaşananlar karşısında 'Ne gerekiyorsa yapılsın' dediği öne sürülen Uçar, belediyede yaşadıklarına ilişkin 'Her şeyi anlatacağım' dedikten sonra başından geçenleri bir bir kaleme aldı.

Bu kapsamda 11 sayfalık mektup yazan Uçar, daha sonra apartman boşluğunda kendini asarak yaşamına son verdi. Söz konusu mektuba ise olay yerine gelen polisler tarafından el konuldu.

150 bin TL'lik açığı kapatması için makbuz kesmesini istediler

Uçar'ın hayatını kaybetmesinin ardından ailesi ve bazı belediye çalışanları Beylükdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu suçladı.

Acılı aileye göre, belediye yönetimi Yaşar Uçar'dan belediye bütçesindeki 150 bin liralık açığın kapanması için makbuz kesmesini istedi. Uçar bu talebi 'bedel karşılığı yok' gerekçesiyle reddetti.

Uçar'ın makbuz kesmemesi üzerine Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, vezne görevlisi Uçar'ı izne çıkardı.

Belediye yetkilileri, Uçar'ın 150 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla görevden alındığını savundu. Uçar'ın önce açığa alındığı, sonra izinli sayıldığı öğrenildi.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 16:43
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Beylikdüzü Belediyesi
  4. Yaşar Uçar

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