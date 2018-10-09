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Ailenin arazi kavgasında karar verildi!

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan Yukarı Boğazkesen köyünde yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, 1 kişi tutuklandı.

09 Ekim 2018 Salı 17:43
Ailenin arazi kavgasında karar verildi!

Sivas'ın İmranlı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcasının oğlunu silahla yaralayan kişi tutuklandı, 2 kız kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yukarı Boğazkesen köyünde arazi anlaşmazlığı yaşadığı amcasının oğlu Hasan S'yi (61) tabancayla bacağından yaralayan Aziz S. ile komşuları Mehmet E'yi (70) demir çubukla başından ve boynundan yaralayan kız kardeşleri Güler S. ve Arzu S. İmranlı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Aziz S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Güler S. ve Arzu S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ABD'de bir lokantada aşçı olarak çalıştığı öğrenilen Aziz S. ile kız kardeşleri Güler S. ve Arzu S. tatil için Yukarı Boğazkesen köyüne gelmiş, Aziz S. arazi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı amcasının oğlu Hasan S'yi tabanca ile bacağından yaralamış, kız kardeşleri ise komşuları Mehmet E'yi demir çubukla başından ve boynundan yaralamıştı.

Olayın ardından araçlarıyla kaçan 3 şüpheli jandarma ekiplerince Tokat'ın Niksar ilçesinde yakalanarak İmranlı'ya getirilmişti.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 17:43
  1. Tokat
  2. Sivas
  3. arazi kavgası

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