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Gündem Ailemizi ancak İslam korur
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Ailemizi ancak İslam korur

İnsan fıtratına aykırı olan eşcinsellik sapkınlığı çeşitli platformlar aracılığıyla topluma dayatılmaya çalışılırken, çocuklarını virüs gibi yayılan LGBT bataklığından korumak isteyen şuurlu Müslümanlar ülkenin dört bir yanında harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 10:09:00 -
Ailemizi ancak İslam korur

Ülkenin dört bir yanından Müslüman Anadolu insanı, “Ailenizi Ancak İslam Korur” temalı afişlerle sokakları süsledi. Adana, Malatya, Mersin, İstanbul; Çekmeköy, Ümraniye, Üsküdar, Bağcılar, Sultanahmet, Karaköy, Eminönü ve Sirkeci başta olmak üzere birçok il ve ilçede afişlerin asıldığı görüldü.

İnsanın fıtratına aykırı olan eşcinsellik, biyolojik ve psikolojik olarak toplumlara dayatılmaya çalışılıyor. Hiçbir değeri haiz olmayan, insani hiçbir haslet taşımayan, cinsiyetsizliği meşrulaştıran bu tarz cinsel sapıklar, evlatlarımıza tasallut olmuş durumda. Gün geçtikçe memlekete virüs gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı şuurlu Müslümanlar karşı çıkıyor, tepkilerini gösteriyor, hükümetin de bu sapkınlığa karşı acil önlemler almasını talep ediyor. Bu sebepten ülkenin dört bir yanından Müslüman Anadolu insanı, “Ailenizi Ancak İslam Korur” temalı afişlerle sokakları süsledi. Adana, Malatya, Mersin, İstanbul; Çekmeköy, Ümraniye, Üsküdar, Bağcılar, Sultanahmet, Karaköy, Eminönü ve Sirkeci başta olmak üzere birçok il ve ilçede afişlerin asıldığı görüldü. Afiş çalışmasını yapan genç Müslüman topluluklar, “Cinsiyeti tercih etme hakkı gibi bir saçmalığı dayatan ve özellikle çocuklar üzerinden kullanmaya kalkışan bu sapıklara karşı her zaman mücadele edecek ve gerekeni gerektiği yerde yapacak” açıklamasında bulundu.

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