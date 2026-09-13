"Ailem Güvende" operasyonunda 12 ilde 26 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 ilde düzenlenen "Ailem Güvende" operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 2 bin şişe kaçak alkol, uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon, Başsavcılık talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM ve Siber Şube Müdürlüklerince, teknik ve fiziki takipler ile alınan tanık ifadeleri ve ihbarlar doğrultusunda gerçekleştirildi.

Örgüt kurma, fuhuş ve müstehcenlik suçlarından soruşturma

Soruşturma; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhuş, müstehcenlik ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak suçlarından yürütülüyor. İstanbul merkezli 12 ilde 38 şüpheliye yönelik 38 adreste çalışma yapıldı. Ayrıca İstanbul'da faaliyet gösteren 10 işletme ve 6 dernek olmak üzere toplam 54 iş yeri, ev ve dernekte arama, yakalama ve el koyma işlemi yapıldı.

İllere göre dağılımda İstanbul'da 20, Ankara'da 4, Çanakkale'de 3, İzmir ve Antalya'da 2'şer; Ordu, Elazığ, Balıkesir, Aydın, Kırşehir, Iğdır ve Hatay'da ise 1'er şüpheliye yönelik işlem yapıldı.

10 gram kokain ve 2 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi

Operasyonlarda 25 gram toz ve hap halinde uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 gram kokain, 9 gram esrar ile uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 10 sentetik hap ele geçirildi. Bunların yanı sıra 7 enjektör ve iğnesi, 2 bin şişe kaçak alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 5 kamera kayıt cihazı ve 26 cep telefonu bulundu.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bir işletmenin ise ruhsat faaliyetine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle mühürlendiği öğrenildi.

Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.