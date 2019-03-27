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Ailelerin yeni gözbebeği Halkalı-Gebze hattı

Uzun yıllardır özlemle beklenen Halkalı-Gebze hattı geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Açılır, açılmaz yoğun ilgiyle karşılaşan banliyö hattı ailelerin de en gözde ulaşım aracı oldu. Neden mi?

27 Mart 2019 Çarşamba 08:08
Ailelerin yeni gözbebeği Halkalı-Gebze hattı

Mart ayının başında İstanbulluların özlemle beklediği Halkalı-Gebze banliyö hattı açıldı. Yapımına 2013 yılında başlanan hat, iki kıtayı 76,6 kilometre ile 105 dakikada bağladı. Altı senedir beklenen hat açılır açılmaz ise yoğun ilgi görmeye başladı. Özellikle Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar’da yaşayan toplu taşıma konusunda metrobüs dışında alternatifi olmayan vatandaşlar adeta yeni hatta kucak açtı.

Nostaljik bir duygu

Bir zamanların nostaljik hattı yeni nesilde de aynı etkiyi bıraktı. Nedendir bilinmez bindiğiniz metro son derece zarif ve teknolojik olsa da Halkalı’dan Kazlıçeşme’ye kadar yaşanan ya da hissedilen hala o eski ‘tıkır tıkır’ raylarda ilerleyen trenin mutluluğu.

Aidiyet hissi

Böylesi hatlarda; özellikle eski tren yolunun oluştuğu bölgelerde yolcular arasından ayrı bir bağ var. Neden mi? Tıpkı Yedikule otobüsleri gibi eski ve küçük bir semt için toplu taşıma aynı zamanda mahalleden eşinizle, dostunuzla birlikte işe gidip gelmeyi ifade eder. Kısacası eski banliyö hattı ile yenilen Halkalı-Gebze metrosu aynı duyguyu yaşatıyor. Her sabah selamlaşabildiğiniz, akşamları birlikte simitle açlığınızı bastırdığınız eş, dostla seyahat etme şansına sahipsiniz…

Keşfe çıkma sıradı

Siz halen bu hattı keşfetmediyseniz; ulaşım nedeniyle yıllardır insanlara hasret kalan bu bölgeye keşfe çıkabilirsiniz. Küçükçekmece, Menekşe, Florya, Yeşilyurt her biri buram buram güzellik kokan semtler. Hanımlar alın yavrularınızı, eşinizi dostunuzu yanınıza tadına doyun sahil manzarasının.

Sessizlik hakim

Küçükçekmece’de göl kenarında çaylarınızı yudumlarken asırlık köprüyü hayranlıkla izleyebilirsiniz. Menekşe Sahili ise yaz ayları gelmeden önce tüm sessizliğini koruyor. Ailece piknik yapabileceğiniz, güzel manzaranın tadını çıkarabileceğiniz bir bölge.

Açık hava gibisi yok

“Yok, ben piknik yapmam” diyorsanız Yeşilyurt sahilinde yürüyüş yapıp bisiklet sürebilirsiniz. Kısacası AVM’lerle örülü hayatlarımızı renklendirmek için şahane bir ulaşım aracı oldu banliyö hattı.

Çocukları oyalamaya gerek kalmıyor

Ayrıca bu güzel hat, elbette duraklardaki eksiklikler tamamlanınca özellikle anne dostu bir hat olacak. Bebek arabalarıyla yolculuk yapmak hele ki çocuklarla birlikte metrobüs, otobüs, minibüs kullanmak anneler için son derece zor. Bebek arabasını kaldırmak hem güç hem de yoğun kalabalıkta yolculuğa çıkmak cesaret istiyor. Metrobüs ve otobüslerin aksine daha ferah olan trenler bebek arabasıyla yolculuk yapmayı hem eğlenceli hem de kolay hale dönüştürüyor. Çocukları toplu taşıma araçlarında oyalamak ise ayrı bir derttir. Ama şahane manzara çocuklarınızın dikkatini çekiyor ve o keyifle denizi izlerken sizlerde biraz olsun dinlenebiliyorsunuz.

 

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 08:08
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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