Ailelerin değil, sapkınların yanında saf tuttular!

LGBTİ’li sapkınlara “dur” demek için toplanan on binlerce insanın İstanbul’da düzenlediği mitinge büyük destek gelirken, Gökhan Özoğuz, Berna Laçin, Armağan Çağlayan, İlyas Salman, Göksel ve Nevşin Mengü gibi bazı ünlüler sosyal medya üzerinden “Nefret Yürüyüşüne Hayır” başlığını kullanarak LGBTİ’lilere sahip çıkmayı tercih etti. Halkın ve hakkın yanında olmak yerine sapkınlığın meşrulaştırılması için destek mesajları atan kendini bilmezlere ise tepki yağdı.

Yaratılışa ters işler bunlar

Bazı STK’ların, siyasilerin ve sanatçıların LGBT’ye destek vermesinin son derece sakıncalı olduğunu belirten Diyanet-Sen Başkanı Ali Yıldız ise, şunları dile getirdi: “Yaratılışa tamamen aykırı olan cinsel eğilimleri desteklemek büyük vebaldir. Son bilimsel araştırmalar gösteriyor ki eşcinsellik geni diye bir gen yok. Kimse doğuştan eşcinsel doğmuyor. LGBT’nin bu iddiası bilimsel verilerle çürütülmüşken, yüce kitabımızda Lut kavminin helakine neden olarak eşcinsellik ve sapkınlıklar ortadayken, çocuklarını ve toplumu bu sapkınlığın yayılmasından korumak için harekete geçenlerin ayrımcı, toplumu kin ve düşmanlığa sevk edenler olarak lanse edilmesi trajikomik bir durumdur. Kendi sapık tercihlerini özgürlük bahanesi ile çocuklarımıza gençlerimize empoze etmelerine bu toplum izin vermeyecektir.”

Milli ve manevi değerlere saldırı

Din Bir Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir de, “Kendi ideoloji ve düşüncelerine karşı çıkan birileri olduğu zaman hemen ayağa kalkıyorlar. Toplumun genelinin ne düşündüğü göründüğü kadarıyla pek umurlarında değil. LGBTİ gibi bir kuruluş bu ülkenin büyük bir kesimi tarafından kabul edilmiyor. Bu demokrasi ya da düşünce özgürlüğü değildir. Kültürümüze, milli manevi değerlerine, örf ve adetlerimize yapılan bir saldırıdır” dedi.

Sanatçı, anormalliğe karşı olmalı

Diva-Sen Başkanı Mustafa Çopursuz da, şunları ifade etti: “Esasında sanatçıların en çok dikkat etmesi gereken husus; aziz milletimizin değerlerini ayaklar altına alan anormal oluşumlara karşı tavır belirlemeleri yönünde olmalı. Çünkü gençliğimizi dejenere etmek ve devlet olarak gücümüzü zayıflatmak isteyen emperyalist güçlerin yönlendirmeleri ile bahse konu akımlar geleceğimizi tehdit eder duruma gelmiştir. Diğer taraftan belirli kesinlere şirin gözükmek için tavır gösteren sözde sanatçı ve aydınların söylemleri aslında ‘nefret açıklaması’ halini almıştır. Oysa millet olarak bahse konu hiçbir anormal oluşumu kabul etmiyor ve destekleyenleri de hoş görmüyoruz.”