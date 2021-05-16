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Gündem Ailelerin dağılması çocukları vuruyor
Gündem

Ailelerin dağılması çocukları vuruyor

İstatistikler, son 10 yılda 1.5 milyon ailenin parçalandığı ülkemizde, suça sürüklenen çocuk sayısı ile boşanma rakamları arasında paralellik bulunduğunu ortaya koyuyor. Bilimsel verilere göre, Türkiye’de: 2015’te 131 bin 830, 2016’da 126 bin 164, 2017’de 128 bin 411, 2018’de 142 bin 448, 2019’da 156 bin 587, 2020 yılında 135 bin 22 çift boşandı. İstatistikler, 2015 yılında 444 bin, 2016’da 468 bin, 2017’de 449 bin, 2018’de 484 bin, 2019 yılında ise 511 bin çocuğun suça itildiğini gözler önüne seriyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 10:39:00 -
Ailelerin dağılması çocukları vuruyor

 Zekeriya Say  İstanbul 

Aile içinde yaşanan problemleri çözmek yerine artıran sözleşmeler, babayı yuvadan uzaklaştıran 6284 sayılı kanun gibi yanlış uygulamalar, AB’ye uyum müktesebatı gibi zırvaların oluşturduğu hasar neticesinde gerçekleşen ayrılıkların yıkıcı sonuçlarının faturasını çocuklar ödüyor. Araştırmalar, parçalanmış yuvalara mensup çocukların suç işlemeye daha meyilli olduklarını açıkça ortaya koyuyor. Boşanma, aile içerisinde sıcaklık ve şefkatin olmaması, anne babaların ilgisiz, ihmalkâr ya da aşırı izin verici olması, çocuklarda suça bulaşma oranını artıran başlıca faktörler arasında yer alıyor.  

Boşanma, çocukların geleceği için tehlike

Türkiye’de her yıl yükselen boşanma grafiği, çocukların geleceğini tehlikeye sokuyor. İstatistikler, ailenin parçalandığı ülkemizde suça sürüklenen çocuk sayısı ile boşanma rakamları arasındaki paralelliği açıkça ortaya koyuyor. Yapılan araştırmalara göre parçalanmış ailede yetişen çocukların yüzde 60.6’sı suça karışıyor. Araştırmalar, suça karışan çocukların yüzde 98’inin babadan, yüzde 17’sinin ise anneden uzak şekilde büyüdüğünü gösteriyor. Üvey anne-baba, koruyucu aile veya akraba yanında yetiştirilen çocuklarda suça bulaşma oranı ise yüzde 46’yı buluyor.

Sıcak yuvalar yangın yerine döndü

Son 10 yılda 1.5 milyonu aşan boşanma oranı nedeniyle Türk aile yapısı kırmızı alarm verirken, suça sürüklenen çocuk sayısındaki artış da dudak uçuklatıyor. Yapılan istatistiklere göre 2010 yılında 118 bin 568 olan Türkiye’deki boşanma sayısı 2020’de 135 bin 22 oldu. Ülkemizde 2010’dan bu yana toplam 1 milyon 439 bin 690 boşanma davası sonuçlandı.

Ülkenin geleceği suça itiliyor

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı her yıl, önceki yıla oranla  % 10’ları aşan artışlar gösteriyor. Açıklanan verilere göre 2015 yılında 444 bin çocuk suça sürüklendi. 2016’da 468 bin, 2017’de küçük bir azalışla 449 bin, 2018’de ise büyük bir artışla 484 bin çocuğun suça karıştığı tespit edildi. 2019 yılında 511 bin rakamıyla suça sürüklenen çocuk sayısı yarım milyonu aştı.


Yeni Akit Gazetesi
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