Aileleri ihbar etti! İki çocuk son anda kurtarıldı

Diyarbakır'da acılı ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki nöbet sürerken, Ankara Emniyet başarılı bir operasyona imza attı. Terör örgütü tarafından kandırılarak, da götürülmek istenen iki çocuk, ailelerin ihbarı üzerine Şanlıurfa'da yakalandı. İfadelerinin alınmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen çocuklar, adli kont şartıyla serbest bırakılarak, ailelerine teslim edildi.

PKK'lılar kandırdı

155 polis imdat hattına yapılan ihbarda, iki çocuğun terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından kandırılarak, örgüte katılmak üzere doğu illerine götürüldüğü belirtildi. İhbar üzerine durum hemen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Başsavcılığın talimatı üzerine Ankara Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipler harekete geçti. Bu sırada çocuklarının terör örgütü tarafından kaçırıldığını düşünen aileler, polis merkez amirliğine giderek, ihbarda bulundu.

Şanlıurfa'da operasyon

Polis çocukların Ankara Şehirlerarası Otobüs Terimnali'nden (AŞTİ) bindiği otobüsü tespit etti. Çocukların AŞTİ'deki görüntüleri de tespit edildi. Söz konusu otobüsün Şanlıurfa'ya gittiği tespit edilince durum Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Şanlıurfa terörle mücadele ve istihbarat polisler, iki çocuğu ve onlara örgüt adına kuryelik yaptığı belirlenen bir şahsı Şanlıurfa Otogarı'nda gözaltına aldı. Operasyon anı kameralara an be an yansıdı.