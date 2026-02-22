Ailelere dijital bahis uyarısı

Psikologlar, özellikle son yıllarda internet üzerinden oynanan bahis oyunlarının gençler arasında ciddi artış gösterdiğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bahis bağımlılığı ani değil, küçük adımlarla gelişiyor.

“Bir kereden bir şey olmaz” düşüncesiyle başlayan denemeler, arkadaş çevresi etkisiyle devam ediyor. Küçük miktarlarla girilen sistem, zamanla daha yüksek tutarlara ve kayıpların telafi edilme çabasına dönüşüyor. Bu süreçte gençlerin zihinsel ve duygusal yapısında da değişim gözleniyor. Maçlar artık keyif için değil, kazanç için izleniyor. Kaybedilen para stres ve öfkeye yol açıyor. Aile içi iletişim zayıflıyor, sosyal ilişkiler geriliyor.

Uzmanlar, riskin boyut değiştirdiğine dikkat çekiyor. Bahis artık sokakta değil, gençlerin cebindeki akıllı telefonlarda. Birkaç saniyede erişilebilen platformlar, “kolay ve hızlı kazanç” algısıyla gençleri sisteme çekiyor. Uzmanlar, Ramazan ayının aile içi iletişimi güçlendirmek adına önemli bir fırsat sunduğuna işaret ediyor. Bu dönemde ebeveynlerin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesi ve dijital alışkanlıklarını yakından gözlemlemesi gerektiği belirtiliyor.