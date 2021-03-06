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Gündem Aileler Uzak Doğu'dan yayılan K-POP tehlikesine dikkat!
Gündem

Aileler Uzak Doğu'dan yayılan K-POP tehlikesine dikkat!

İmaj ve yaşam tarzları ile gençleri etkisi altına alan “Korean Pop” yani diğer adıyla K-POP grupları, çocukları cinsiyetsizliğe yöneltiyor. Uzmanlar aileleri Uzak Doğu'dan yayılan K-POP tehlikesine karşı uyarıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 11:51:00 -
Aileler Uzak Doğu'dan yayılan K-POP tehlikesine dikkat!

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi tartışmasına odaklanmışken diğer tehlikeler de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

İstanbul Sözleşmesi’nin dayattığı hayat tarzına yönelik kültürel işgal bütün cephelerde sürüyor. Kadına yönelik şiddeti engelleme kılıfıyla hazırlanan ve aile yapısını dinamitleyen sözleşme, eşcinsel sapkınlığın önünü açıyor.

Uzak Doğu'dan gelen tehlike

Sapkınlığı yaymak için her alanda cephe açan kirli zihniyetin projelerinde biri ise “Korean Pop” yani K-POP grupları...

A Haber'de yer alan habere göre; Güney Kore'de popülerleşerek tüm dünyaya yayılan ve açıktan eşcinsellik propagandası yapan K-POP'un hedefinde 12-18 yaş arası gençler yer alıyor.

Aldıkları sınırsız maddi kaynakla küresel bir tehdide dönüşen K-POP, gençleri aileden uzaklaştırıp cinsiyetsiz bir yaşama da yönlendiriyor.

Uzmanlar, aileleri Uzak Doğu'dan gelen tehlike karşısında dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

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