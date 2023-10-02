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Sağlık Aileler dikkat! Çocuğunuz gözünü kısarak bakıyorsa bir göz hekimine gösterin
Sağlık

Aileler dikkat! Çocuğunuz gözünü kısarak bakıyorsa bir göz hekimine gösterin

Yeniakit Publisher
2023-10-02 16:20:00 -
Aileler dikkat! Çocuğunuz gözünü kısarak bakıyorsa bir göz hekimine gösterin

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Suzan Karamete, küçük çocukların görme sorunlarını fark edemediklerine dikkat çekerek, “Aileler genelde çocuklarının ‘gözlerini kısarak bakmaları’ şikayetiyle bize geliyor. Çocuk normal görmeyi o şekilde kabul etmiş oluyor ve bu az görme düzeyi okul başarısını etkiliyor” dedi. Dr. Karamete, anne babalara mutlaka çocuklarının rutin göz kontrolünü yaptırmalarını tavsiye etti.

Çocukların ve bebeklerin görme sorunlarından bahseden Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Suzan Karamete, “Biz bebeklerde yeni doğan döneminde ilk ayda, 6’ncı ayda ve 1 yaşına geldiğinde rutin muayene öneriyoruz. 1 yaş muayenesine göre 2’nci yaşta tekrar görebiliyoruz. Yoksa da kreş öncesi mutlaka 3’üncü yaşta rutin göz muayenesi öneriyoruz. Daha sonra okul dönemi sonrası 6’ncı yaştan itibaren yıllık kontrolleri öneriyoruz” dedi.

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