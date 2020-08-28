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Gündem Aileler bu uygulamaya dikkat... Cepte çocuklara misyonerlik tuzağı!
Gündem

Aileler bu uygulamaya dikkat... Cepte çocuklara misyonerlik tuzağı!

Misyonerlik faaliyeti artık cep telefonlarına kadar girdi. Google Play’de Türkçe olarak kullanıma sunulan “Çocuklar İçin Kutsal Kitap” uygulaması ile küçük çocuklar hedef alınıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 14:44:00 - 2020-08-28 14:53:25
Aileler bu uygulamaya dikkat... Cepte çocuklara misyonerlik tuzağı!

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye’de misyonerlik faaliyeti farklı bir boyut kazandı. Önceden cadde ve sokaklarda boy gösteren misyonerler şimdi de cep telefonlarına dadandı.

Akıllı telefonların kullanımının çocuklar arasında yaygınlaşmasıyla birlikte çocuklara bir tık kadar yakın olan misyonerler yaptıkları uygulamalarla beyin yıkama faaliyetleri yapıyor.

Bilindiği üzere çocuklar arasında akıllı telefon ve tablet kullanımı oldukça yaygın. Çoğu aile çocuklarının ellerine verdikleri cep telefonlarında ve tabletlerde ne yaptıkları, ne izlediklerini tam anlamıyla kontrol edemiyor.

Çocukları cepte bekleyen tehlike!

Google Play’de kullanıma sunulan “Çocuklar İçin Kutsap Kitap” adlı uygulamada çocuklara Eski Ahit olarak belirtilen Tevrat ve Yeni Ahit olarak belirtilen İncil’deki ‘ayetlerde’ yer alan anlatı ve öğretiler hikaye edilmiş bir şekilde gösteriliyor.

Uygulamanın Kur’an-ı Kerim zannedilmesi için adını ‘kutsal kitap’ olarak koyan yayıncı, çocuklara üstü örtülü bir yöntem ile bozulmuş Hristiyanlık dinini empoze ediyor. Kutsal kitapları ve İslam’ı henüz tam anlamıyla idrak edememiş Müslüman çocukların beyinleri böylece hata ve yanlış inanışlarla dolu Hristiyanlık öğretisiyle dolduruluyor.

Tepkiler gecikmedi

Google Play’deki uygulamanın altına yorum yapan çok sayıda duyarlı Müslüman uygulamanın içeriğiyle ilgili bilgi verip indirilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Aileleri çocuklarının akıllı telefon ve tabletlerde ne okuduklarını ne izlediklerini dikkatli bir biçimde takip etmeye davet eden kullanıcılar skandal uygulamanın yayından kaldırılmasını istedi.

İşte uygulamanın altına gelen bazı yorumlar;

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