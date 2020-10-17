  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Aileler arasında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Aileler arasında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Husumetli iki aile arasında çatışma çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 2 kişi ölürken, 2’si ağır 5 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 21:10:00 -
Aileler arasında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Olay, Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Eğirler Mahallesi’nde meydana geldi. Verilen bilgiye göre, tarlada çift süren Mehmet Güler ile kızı olan Ayşe Güler, Halkapara mevkisinde, daha önceden aralarında çocuk kavgasından dolayı husumet bulunan Mustafa Ünaldı, Mücahit Ünaldı ve Ali Ünaldı ile karşılaştı.

İki taraf arasında sözlü olarak başlayan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Halil Özer, Mustafa Ünaldı ve Mücahit Ünaldı’nın yanlarında bulunan av tüfekleri ile birbirlerine ateş etmesi sonrasında, olay yerine gelen Mustafa Özer’in de yanında getirdiği tüfekle kavgaya karıştığı belirtildi. Kavga sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan Halil Özer, Mehmet Güler ve Mustafa Ünaldı ağır yaralandı.

Yaralılardan Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Halil Özer ile Mehmet Güler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Ünaldı ile Mücahit Ünaldı ise Konya’daki farklı hastanelere sevk edildi. Yaralılardan tedavileri tamamlanan ve olaya karıştığı iddia edilen Ayşe Güler ve Ali Ünaldı ile Mustafa Özer ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ve Jandarma ekipleri, yaralıların ambulanslarla hastaneye getirilmesi sonrasında acil servis önünde bekledi. Kavganın yaşandığı yerde ise jandarma olay yeri ekipleri ve savcı incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İtalya Doğu Akdeniz'de tarafını açıkladı
Dünya

İtalya Doğu Akdeniz'de tarafını açıkladı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte "Fransa ile Türkiye arasında kiminleyiz?" şeklindeki soruya "Biz, Avrupa ile birlikteyiz. Biz, Doğu Akdeniz ..
Türkiye'den sert sözler!
Gündem

Türkiye'den sert sözler! "Bunların hesabını mutlaka verecekler"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Ermenistan için sert sözler söyledi.
Tüm Türkiye'nin gözü orada! Hareketlilik başladı
Gündem

Tüm Türkiye'nin gözü orada! Hareketlilik başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı doğal gaz açıklaması öncesi çalışmaların karadaki merkezi Filyos Limanı'nda hareketli anlar y..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay