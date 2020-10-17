Aileler arasında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Olay, Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Eğirler Mahallesi’nde meydana geldi. Verilen bilgiye göre, tarlada çift süren Mehmet Güler ile kızı olan Ayşe Güler, Halkapara mevkisinde, daha önceden aralarında çocuk kavgasından dolayı husumet bulunan Mustafa Ünaldı, Mücahit Ünaldı ve Ali Ünaldı ile karşılaştı.

İki taraf arasında sözlü olarak başlayan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Halil Özer, Mustafa Ünaldı ve Mücahit Ünaldı’nın yanlarında bulunan av tüfekleri ile birbirlerine ateş etmesi sonrasında, olay yerine gelen Mustafa Özer’in de yanında getirdiği tüfekle kavgaya karıştığı belirtildi. Kavga sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan Halil Özer, Mehmet Güler ve Mustafa Ünaldı ağır yaralandı.

Yaralılardan Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Halil Özer ile Mehmet Güler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Ünaldı ile Mücahit Ünaldı ise Konya’daki farklı hastanelere sevk edildi. Yaralılardan tedavileri tamamlanan ve olaya karıştığı iddia edilen Ayşe Güler ve Ali Ünaldı ile Mustafa Özer ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ve Jandarma ekipleri, yaralıların ambulanslarla hastaneye getirilmesi sonrasında acil servis önünde bekledi. Kavganın yaşandığı yerde ise jandarma olay yeri ekipleri ve savcı incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.