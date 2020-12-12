Ailede bir birey koronavirüse yakalanınca nasıl önlem alınmalı?

Prof. Dr. Deniz Çalışkan, ailedeki bir bireyin koronavirüse yakalnması durumunda alınması gereken tedbirleri anlattı.

'Bulaş olasılığı yüzde yüz değil'

Aile içinde bireylerin biribirlerine koronavirüs bulaştırma olasılığının yüzde 60 olduğunu belirten Prof. Çalışkan, "Yani yüzde yüz değil. Ailede birisi hasta olduğunda herkes hasta olacak diye bir kural yok. Eğer tedbirlere uyulursa bulaş oranı giderek düşecek. Özellikle konut koşulları kötü olan, kalabalık olan hanelerde bu risk daha fazla." dedi.

'Denizi geçip, diz altı suda boğuluyoruz'

Ev içinde kalabalık ortam oluşturulmaması gerekliliğine dikkat çeken Prof. Çalışkan, "Biz ne kadar 'ev içinde misafir kabul etmeyin' desek de karantina günlerinde bile komşuculuk, misafir gelip gitmeler var. Özellikle insanların akrabaları ile birlikte yaşadıkları aile apartmanları var ve ne yazık ki buradaki iletişim ve teması kesmek mümkün değil. Ev, iş yeri, toplu ulaşım yaşamımızın en büyük zamanın geçtiği yerler. Kademeli mesai etkili oldu; ama iş yeri ortamında da önemlerde sıkı bir tedbir var. Fakat kapalı ortamda çalışırken tedbir alan çalışan, kahve-çay arasında arkadaşı ile birlikte maskesiz olarak çay kahve ya da sigara içiyor ve mesafeye dikkat etmiyor. Koronavirüse çok basit bir noktada yakalanıyoruz. Koronavirüs tedbirlerinde denizi geçiyoruz, diz altı suda boğuluyoruz. O yüzden tüm alanlarda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız gerekiyor." diye konuştu.

Ailede bir birey koronavirüse yakalanınca ne yapılmalı?

Prof. Dr. Deniz Çalışkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz evde hasta takibinde ya da temaslı takibinde hastanın ayrı odasının olmasını, mümkünse ayrı banyo ve tuvaletinin olmasını istiyoruz. Ülkemizde insanlar ne yazık ki kendi evlerinde kalmayı daha çok tercih ediyor. Özellikle çocuklu aileler çocuğunu bırakabilecekleri yer olmadığı için bir izolasyon mekanına gitmeyi yeğlemiyorlar. O yüzden ev koşullarını iyi hale getirmemiz gerekiyor. Evde en çok dikkat edilmesi gereken ise havalandırma. Hava sirkülasyonu çok önemli; ama maske ve kalabalığı azaltma da son derece önemli. Bu basit kurallara uyduğunuz taktirde çok büyük kapatmalara, hayatı durdurmalara ihtiyaç kalmayacak."