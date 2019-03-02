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‘Ailece hırsızlık’ kameralara takıldı

İngiltere'de havalimanında turistlerin çantalarını 'perdeleme' yöntemi ile çalan 'hırsızlık çetesi bir aile' önce kameralara, ardından polise yakalandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:19
‘Ailece hırsızlık’ kameralara takıldı

İngiltere'nin başkenti Londra’da bulunan Heathrow Havalimanı’nda yaşanan olay güvenlik kameralarınca kayda alındı. Görüntülerde, Gana’dan Londra’ya seyahat eden turistlerin, havalimanına indikten hemen havalimanı içindeki bir telefon dükkânına girdikleri görülüyor. Turistler, valizlerini arkalarında bırakarak dükkân çalışanlardan biriyle konuşuyor. Bunu gören bir hırsız çift de önce aralarında kısa bir konuşma yapıyor ve ardından harekete geçiyor.

Kadın hırsız, turist kadını oyalarken; kocası olan hırsız da ceketini giyer gibi yaparak valizlerin üstünde bulunan ve içinde mücevher, paralar ve pasaportların bulunduğu el çantasını alıyor. Hırsız çift otoparkta kendilerini bekleyen oğullarının aracına biniyor ve kaçıyor.

Polis olayla ilgili yaptığı açıklamada, soyulduklarını anlayan turistlerin kendileri ile temasa geçmesinden sonra, hırsız çiftin evine giderek, onları gözaltına aldığını ve çalınan eşyalardan bir kısmını turistlere geri verdiğini belirtti.

Ayrıca, mahkemede suçlu olduklarını kabul eden hırsız çiftin hapis cezası aldığı ve suça iştirak eden oğullarının da şartlı tahliye edildiği bilgisi de açıklamada yer aldı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:19
  1. İngiltere
  2. Londra
  3. HimmetHırsızlık Israf
  4. kamera kayıtları

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