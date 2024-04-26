Aile yapımızı alarm veriyor! Yuvası dağılan adam tatlıyla kutlama yaptı
Boşanma sayısının hızla arttığı Türkiye'de, aile yapısı alarm veriyor.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir vatandaş, eşinden boşandı.
Umut Yiğit adlı kişi, Cuma namazının ardından cemaate "eşinden boşandığı" için lokma tatlısı döktürdü.
Yuvası dağılan Yiğit, boşanmasına ilişkin şunları söyledi:
"Çok şükür boşandım, kurtuldum. Allah hayrımızı kabul etsin. Allah bir daha böyle insanları karşıma çıkarmayı nasip etmesin"
ÖNE ÇIKAN VİDEO