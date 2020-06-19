Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdüründen, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi ziyaret

Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Çelik Dost, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi ziyaret etti.

Kurulduğu günden bu yana çok faal olarak faaliyet gösteren Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Mefaret Göbekçi ve yönetim kurulu ile bir araya gelen İl Müdürü Hatice Çelik Dost kadınlarının faaliyetlerinin örnek alınacak türden önemli faaliyetler olduğunu söyledi. Ziyaretleri için İl Müdürü Hatice Çelik Dost’a teşekkür eden Kooperatif Başkanı Mefaret Göbekçi, kadın girişimciler için Osmaneli Belediyesinin yaptığı konutlar gezdirdi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile görüşen, Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Çelik Dost, kooperatifin Bilecik için örnek faaliyetleri ile tarım, ticaret,yöresel ürünler ve seracılık,fidecilik gibi konularda gururları olacağını söyledi.