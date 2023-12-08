Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ön duyuru: Aile destek ödemesi alanlar müjde! Ödeme yolda, vereceğiz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dün itibariyle ülke genelindeki hak sahibi kişilere yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri ve desteğine ilişkin bir açıklama yayımladı: Yaklaşık 3.21 milyar TL !Öte yandan Aile ve Sosyal Güvenlik Bakan Mahinur Özdemir Göktaş "Aile Destek Programı" kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verdi. Resmi açıklama geldi.
Sosyal refahın artması için hayata geçirilen projenin ilk ödemeleri bugün yapıldı. Bakan Göktaş haberi şu sözlerle duyurdu.
Toplam yardım miktarı
Göktaş, yazılı açıklamasında, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar lira destek sağladıklarını anımsattı.
Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden bu programa dahil ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Bu ay toplam yatacak ücret
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını hatırlatan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.
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