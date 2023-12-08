  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en zengin aileleri açıklandı! En zengini tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı o aile oldu

CHP’den başka parti mi vardı? Üstad Necip Fazıl'ı eleştirenleri rezil etti

Ramazan Kurtoğlu 'Tarla alın tarla' diyordu! Vatandaşa talih kuşu kondu, telefon fiyatına arsa satılacak

Aselsan yetkilisi açıkladı: Yapay zekada korkunç senaryo!

Hayrola TGRT! Murat İde'nin yeni adresi şaşırttı

Yunan'dan beyanat, 7 günlük vizesiz seyahat! Türkler buralara seferber olacak

Yıl başında yüzde 50 artış bekleniyor! Bazı şirketler iki kez zam yapacak

İsrail zulmü altında 9. cuma! Mescidi Aksa’da insanlık dışı muamele!

Herkesin tanıdığı 3 enerji şirketine kayyım atandı! Devleti zarara uğrattıkları rakam herkesi şok etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'nun sonunu açıkladı: Lahey'de yargılanacak
Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ön duyuru: Aile destek ödemesi alanlar müjde! Ödeme yolda, vereceğiz
Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ön duyuru: Aile destek ödemesi alanlar müjde! Ödeme yolda, vereceğiz

Yeniakit Publisher
2023-12-08 20:57:00 - 2023-12-08 21:23:55
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ön duyuru: Aile destek ödemesi alanlar müjde! Ödeme yolda, vereceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dün itibariyle ülke genelindeki hak sahibi kişilere yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri ve desteğine ilişkin bir açıklama yayımladı: Yaklaşık 3.21 milyar TL !Öte yandan Aile ve Sosyal Güvenlik Bakan Mahinur Özdemir Göktaş "Aile Destek Programı" kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verdi. Resmi açıklama geldi.

Sosyal refahın artması için hayata geçirilen projenin ilk ödemeleri bugün yapıldı. Bakan Göktaş haberi şu sözlerle duyurdu.

Toplam yardım miktarı

Göktaş, yazılı açıklamasında, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar lira destek sağladıklarını anımsattı.

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden bu programa dahil ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ay toplam yatacak ücret

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını hatırlatan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Elinde, cebinde, bankada altını olanlar dikkat! İslam Memiş'ten çağrı: Gram altın fiyatı 2.000 lira birden artacak, rekor geliyor
Elinde, cebinde, bankada altını olanlar dikkat! İslam Memiş'ten çağrı: Gram altın fiyatı 2.000 lira birden artacak, rekor geliyor

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elinde, cebinde, bankada altını olanlar dikkat! İslam Memiş'ten çağrı: Gram altın fiyatı 2.000 lira birden artacak, rekor geliyor

Türk savunma sanayide yeni hedef: Latin Amerika açılımımızı ilerleteceğiz! O bölgeyi topraklarına katıyor
Türk savunma sanayide yeni hedef: Latin Amerika açılımımızı ilerleteceğiz! O bölgeyi topraklarına katıyor

Teknoloji

Türk savunma sanayide yeni hedef: Latin Amerika açılımımızı ilerleteceğiz! O bölgeyi topraklarına katıyor

Çentiksiz iPhone için ilk adım: Hayata katmak için Apple ve LG anlaştı! Çin raporu, kazan kaynıyor!
Çentiksiz iPhone için ilk adım: Hayata katmak için Apple ve LG anlaştı! Çin raporu, kazan kaynıyor!

Teknoloji

Çentiksiz iPhone için ilk adım: Hayata katmak için Apple ve LG anlaştı! Çin raporu, kazan kaynıyor!

Sabancı, kadrosuna kattı: ABD'li firmaya yatırım! Sıfır emisyonlu araçlar düşünülüyor, dönemi başladı!
Sabancı, kadrosuna kattı: ABD'li firmaya yatırım! Sıfır emisyonlu araçlar düşünülüyor, dönemi başladı!

Ekonomi

Sabancı, kadrosuna kattı: ABD'li firmaya yatırım! Sıfır emisyonlu araçlar düşünülüyor, dönemi başladı!

Kuzey Kıbrıs'ta operasyon ile yakalandı! İnterpol’den Panyushin'e darbe: O tarihte Türkiye’de olacak! Dehşeti yaşattı
Kuzey Kıbrıs'ta operasyon ile yakalandı! İnterpol’den Panyushin'e darbe: O tarihte Türkiye’de olacak! Dehşeti yaşattı

Aktüel

Kuzey Kıbrıs'ta operasyon ile yakalandı! İnterpol’den Panyushin'e darbe: O tarihte Türkiye’de olacak! Dehşeti yaşattı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23